BVR-Vorstand Hofmann: Europäische Union lässt Vorteile von EBA und EZB an einem gemeinsamen Standort ungenutzt

Berlin (ots) - Die EU-Staaten haben am Montagabend am Rande derTagung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten die Entscheidunggetroffen, Paris zum Standort der Europäischen Bankenaufsicht EBA(European Banking Authority) zu machen. Dazu Gerhard Hofmann,Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR):"Mit der Entscheidung für Paris vergibt die EU eine Chance, dieEBA räumlich näher an die Aufsichtsfunktion der EuropäischenZentralbank SSM (Single Supervisory Mechanism) zu bringen. Angesichtszahlreicher Überschneidungen zwischen den Mandaten beiderInstitutionen sowie der Bedeutung von Frankfurt als Banken- undFinanzplatz in Europa wäre Frankfurt sehr gut geeignet gewesen. DieWahl seinerzeit von London als Standort der EBA - beziehungsweiseseines Vorläufers CEBS - war primär mit Blick auf dessen Bedeutungals wichtigster Finanzplatz in Europa getroffen worden. Insofern istes bedauerlich, dass nun offenbar andere Kriterien wie einegarantierte Mietfreiheit für die EBA ein höheres Gewicht erhaltenhaben."

Original-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell