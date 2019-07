BVR-Präsidentin Kolak zur Wahl von der Leyens an die Spitze der EU-Kommission

Berlin (ots) - Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR): "Ich gratuliereFrau von der Leyen zur Wahl. In ihrer Rede vor dem EuropäischenParlament hat sie sich als überzeugte Europäerin gezeigt, die sichfür die Werte Europas mit Nachdruck einsetzen will. Wir freuen unsauf die erste Präsidentin der Europäischen Kommission und wünschenviel Kraft und Erfolg für diese verantwortungsvolle Aufgabe. DieEuropäische Union steht in den kommenden Jahren vor großenHerausforderungen. Hier darf die EU die Bürgerinnen und Bürger nichtenttäuschen - auch nicht im Bereich der Finanzmarktpolitik. Dasdreigliedrige deutsche Bankensystem mit seiner Kombination vonprivaten, genossenschaftlichen und öffentlich-rechtlichenInstitutionen ist zu erhalten und zu schützen. Eine bittere Lehre derFinanzmarktkrise war die Erkenntnis, dass Risiko und Haftung nichtnoch einmal auseinanderfallen dürfen. Das gilt besonders für alleSchritte bei der Reform der Wirtschafts- und Währungsunion undinsbesondere der Bankenunion. Es darf keine leichtfertigeVergemeinschaftung der europäischen Einlagensicherungen geben."Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell