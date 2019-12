BVR-Präsidentin Kolak zum ECOFIN-Rat: Uneinigkeit zu EDIS unterstreicht die Fragezeichen hinter dem Projekt

Berlin (ots) - Die Teilnehmer der Eurogruppe sowie des ECOFIN-Rats erzieltenkeine Fortschritte bei dem politischen Vorhaben, eine zentralisierteEinlagensicherung in Europa (EDIS) aufzubauen. Dazu Marija Kolak, Präsidentindes Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR): "DieUneinigkeit zwischen den EU-Mitgliedsländern bestätigt die großen Fragezeichenhinter dem Vorhaben, die Einlagensicherungen in Europa zu vergemeinschaften. Dieaus unserer Sicht unverzichtbaren Voraussetzungen hierfür sind längst nichterfüllt und auch nicht kurzfristig erfüllbar. Die notleidenden Kredite in einerReihe von Ländern sind nach wie vor zu hoch und das Insolvenzrecht in Europa istfür eine Bankenunion zu uneinheitlich. Die Einhaltung der Voraussetzungen fürEDIS, die im ECOFIN bisher schon galten und die Bundesfinanzminister Olaf Scholzin seinem Vorschlag erneut genannt hatte, darf nicht verwässert oder in dieZukunft verschoben werden. Das Vertrauen von Privat- und Firmenkunden deutscherKreditinstitute würde durch eine mit EDIS erzwungene Transferunion unter Bankenbeschädigt.Funktionierende, nachweislich stabilisierende Sicherungssysteme wie dieInstitutssicherung der deutschen Genossenschaftsbanken wurden mit der geltendenEinlagensicherungsrichtlinie anerkannt. Das muss auch künftig gelten, da sichdie Institutssicherung sehr bewährt hat. Die Stärke von Europa liegt in einerGemeinschaft, in der Eigenverantwortung und Vielfalt anerkannt sind, nichtdarin, die Übernahme fremder Bankenrisiken staatlich vorzugeben.Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie sich im Interesse der Bevölkerungund unserer mittelständischen Unternehmen, aber auch mit Blick auf dieStabilität des deutschen Bankensystems für eine Beibehaltung vonInstitutssicherungssystemen auch weiterhin einsetzt."Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40550/4460315OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbankenOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell