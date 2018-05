BVR-Präsidentin Kolak im Vorfeld der Karlspreisverleihung an Emmanuel Macron: Dezentralität zu Europas Stärke machen

Aachen (ots) - Am Vortag der Verleihung des InternationalenKarlspreises an den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macronrief die Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbankenund Raiffeisenbanken (BVR), Marija Kolak, auf dem Europa-Forum inAachen dazu auf, wieder mehr über das Thema Europa zu diskutieren."Präsident Macron hat Europa wieder zurück auf die öffentlicheTagesordnung gebracht. Wir diskutieren wieder über Europa, wirstreiten wieder über Europa. Eine solche Debatte ist uneingeschränktpositiv", so Kolak.Kolak verwies aus der Sicht der Wirtschaft im Allgemeinen und ausSicht der Genossenschaftlichen FinanzGruppe VolksbankenRaiffeisenbanken darauf, dass in der Dezentralität ein Erfolgsfaktorauch für Europa liege: "Subsidiarität und Dezentralität sind prägendePrinzipien eines erfolgreichen europäischen Wirtschafts- undWährungsraums. Ich bin davon überzeugt, dass es Europa stark macht,wenn die Mitgliedstaaten von ihren Nachbarn lernen." Als Beispielenennt Kolak die skandinavischen Ansätze zum E-Government oder auchdas duale System der deutschen Ausbildung.Einen weiteren Erfolgsfaktor sieht Kolak im Zusammenwirken vonRisiko und Verantwortung: "Gerade bei den nationalen Risiken ist inEuropa noch viel zu tun. Wichtig bleibt, die handelnden Banken nichtaus der Haftung und die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nichtaus der Reformverantwortung zu entlassen." So müsse man zum Beispiel,bevor man über eine Zentralisierung der Einlagensicherungen in Europarede, ein einheitliches Insolvenzrecht schaffen und die gefährlichhohen maroden Kredite in Europa abbauen. Kolak: "Das Haftungsprinzipschafft gute Anreize und stärkt letztlich den Zusammenhalt in Europa,davon bin ich überzeugt."Mit ihrem langjährigen Sponsoring des Internationalen Karlspreiseszu Aachen - dieser wird an Christi Himmelfahrt verliehen - bekennensich die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken klar zurEuropäischen Union als Garant für Frieden, Demokratie,Rechtsstaatlichkeit, aber auch für den Lebensstandard und für die ausdem Binnenmarkt hervorgehende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell