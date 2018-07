BVR-Konjunkturprognose: Aufschwung hält in Deutschland an, Abwärtsrisiken haben aber zugenommen

Berlin (ots) - Trotz des im Juli erneut zurückgegangenen ifoGeschäftsklimaindexes um 0,1 auf 101,7 Punkte sieht der Bundesverbandder Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) die deutscheWirtschaft weiterhin im Aufschwung, wie aus dem aktuellen Bericht"Volkswirtschaft Kompakt" des Verbandes hervorgeht. "Diekonjunkturellen Abwärtsrisiken sind vor dem Hintergrund der globalenHandelskonflikte sowie der Unsicherheit über denwirtschaftspolitischen Kurs in Italien und des Verlaufs derBrexit-Verhandlungen zwar deutlich gestiegen. Jedoch befindet sichdas Geschäftsklima hierzulande noch immer auf einem vergleichsweisehohen Niveau", so BVR-Vorstand Dr. Andreas Martin.Die erhöhten Zölle im Zuge der internationalen Handelskonfliktedürften kurzfristig noch nicht negativ auf die heimische Konjunkturdurchschlagen. In seinen modellbasierten Schätzungen erwartet der BVRfür das zweite und dritte Quartal 2018 einen Anstieg des preis-,kalender- und saisonbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) umjeweils 0,4 Prozent, nach einem Zuwachs um 0,3 Prozent imJahresauftaktquartal.Für das gesamten Jahr 2018 prognostiziert der BVR einenpreisbereinigten BIP-Anstieg um 2,0 Prozent. 2019 werde der Anstiegmit 1,8 Prozent ähnlich stark ausfallen. Haupttreiber der Konjunkturdürften die zunehmenden Konsum- und Investitionsausgaben bleiben. VomAußenhandel seien hingegen rechnerisch sowohl im laufenden als auchim kommenden Jahr kaum Impulse zu erwarten.Die Konjunkturprognose im Bericht "Volkswirtschaft Kompakt" desBVR ist im Internet unter www.bvr.de, Publikationen, Volkswirtschaftabrufbar.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal,Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de,www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell