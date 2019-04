BVR-Konjunkturbericht: Verschobene Zinswende ist eine Überreaktion der Notenbank / TLTRO geldpolitisch unnötig

Berlin (ots) - Aus Sicht des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ist die erneute Bekräftigungder lockeren Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank (EZB) eineÜberreaktion auf die aktuelle Konjunkturschwäche im Euroraum. Dabeigehe selbst die EZB davon aus, dass die konjunkturelle Delle baldüberwunden wird und die Preisentwicklung aufwärtsgerichtet bleibt,betont der BVR in seinem aktuellen Konjunkturbericht. "Die von derEZB angekündigte Verschiebung der Zinswende über das Ende diesesJahres hinaus wäre geldpolitisch nicht geboten gewesen. Auch das vonihr für September 2019 beschlossene neue Kreditvergabeprogramm TLTROist geldpolitisch nicht notwendig. Außerdem konterkariert ein neues,breit angelegtes Programm zur langfristigen Kreditvergabe denperspektivischen Bilanzabbau der EZB", erklärt BVR-VorstandsmitgliedDr. Andreas Martin.TLTRO sind langfristige Refinanzierungsgeschäfte, die die EZBerstmals im Jahr 2014 als Kriseninstrument zur Belebung derKreditvergabe im Rahmen der europäischen Staatsschuldenkrise und derdamit verbundenen Wirtschaftsschwäche aufgelegt hatte. Aktuellzeichnet sich dem BVR-Konjunkturbericht zufolge aber keineVerknappung des Kreditangebots ab, die sich negativ auf dieKonjunktur auswirken würde. Im Februar 2019 steigerte sich nachjüngsten Angaben der EZB die Kreditvergabe der Banken im Euroraum anPrivathaushalte um 3,3 Prozent beziehungsweise an Unternehmen um 3,7Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was einem soliden Wachstumentspricht. Zudem lässt der von der EZB selbst erhobene und zuletztim April für das erste Quartal 2019 veröffentlichte Bank LendingSurvey keinen stark ausgeweiteten Kreditbedarf der Unternehmenerkennen. Auch die am heutigen 17. April veröffentlichten finalenDaten der Veränderung der Konsumentenpreise im Euroraum zeigen, dassdie moderate Inflation intakt ist und keine deflationären Tendenzenzu erkennen sind.Die neuen TLTRO dienen somit weniger der Geldpolitik, sondernvielmehr dem Abfangen von Klippeneffekten aufgrund auslaufenderNotenbankkredite aus dem vorherigen TLTRO-Programm: So bündeln Bankenaus Italien und Spanien Fälligkeiten von rund 180 Milliarden Euro zum30. Juni 2020. Das diesen März beschlossene neue Kreditprogramm mussneben der kürzeren Laufzeit von zwei Jahren weitere Anreizebereitstellen, sodass neue Klippeneffekte frühzeitig vermiedenwerden. Der BVR empfiehlt eine ansteigende Staffelung des variablenZinsaufschlags im neuen TLTRO-Programm. Diese soll zum Ziel haben,dass jede der sieben Tranchen des neuen Programms etwas teurer wirdals die vorherige. So werden Anreize bei den TLTRO nutzenden Bankengeschaffen, die Fälligkeitszeitpunkte über einen längeren Zeitraumbesser zu verteilen.Der neue Konjunkturbericht des BVR ist im Internet unterwww.bvr.de, Publikationen, Volkswirtschaft abrufbar.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell