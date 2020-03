BVR: Ermutigendes Signal der Bundesregierung / Genossenschaftsbanken stehen als verlässlicher Partner des Mittelstands bereit

Berlin (ots) - Das entschlossene wirtschafts- und finanzpolitische Handeln der Bundesregierung ist nach Ansicht des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ein wichtiges und ermutigendes Signal, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie bewältigt werden können.BVR-Präsidentin Marija Kolak: "Das von der Bundesregierung angekündigte Sicherheitsnetz zur Bewältigung der Corona-Krise ist die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt an die deutsche Wirtschaft und die Bevölkerung." Der Gefahr eines schnellen Anstiegs der Unternehmensinsolvenzen und einer sprunghaften Zunahme der Arbeitslosigkeit steuert die Politik so wirksam entgegen.Richtigerweise steht die Sicherung der Unternehmensliquidität im Mittelpunkt der Maßnahmen. Mit der Erweiterung der Kurzarbeit, Gewährung von Steuerstundungen und der umfassenden Hilfszusage durch die Ausweitung der KfW-Förderprogramme und der Bürgschaftsförderung der Bürgschaftsbanken stehen unmittelbar zielgerichtete Instrumente im Fokus der Politik.Eine zentrale Rolle bei der Krisenbewältigung wird die Kreditwirtschaft in den kommenden Monaten spielen. Die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken wird in der aktuellen Situation dem Mittelstand als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Kolak: "Gemeinsam mit den von der Krise betroffenen mittelständischen Kunden wird es uns gelingen, Lösungen zu finden, um diese bestmöglich durch Unternehmenskredite und Liquidität zu unterstützen."Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, http://www.bvr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40550/4547096OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und RaiffeisenbankenOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell