BVMW-Energiekommission: Kosten der Energiewende geraten außer Kontrolle - Politik muss Stromsteuer senken und den Wärmesektor stärker berücksichtigen

Berlin (ots) - Zum Stand der Energiewende erklärt dieBVMW-Unternehmerkommission für Energie und nachhaltiges Wirtschaften:"Die Kosten für die Energiewende geraten außer Kontrolle. Diehohen Strompreise belasten die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands.Der Anteil der staatlich beeinflussten Preisbestandteile liegtbereits bei über 50 Prozent. Deshalb muss die Politik endlich dieReform der Abgaben, Umlagen, Entgelte und Steuern auf den Strompreisanpacken. Die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaßwäre ein erster Schritt in die richtige Richtung.Eine dezentrale, verbrauchsnahe Erzeugung aus ErneuerbarenEnergien nach dem Prinzip 'so dezentral wie möglich, so zentral wienötig' verringert die Kosten der Energiewende. Zudem verbleibt dieWertschöpfung in der Region. Die EEG-Umlage auf Eigenstromverbrauchgehört deshalb sofort abgeschafft. Die Politik muss jetzt die imKoalitionsvertrag genannten Sonderausschreibungen für die Windkraftund Photovoltaik zügig gesetzlich festlegen.Die Energiewende muss endlich auch im Wärme- und Verkehrssektorumgesetzt werden. Deshalb müssen umgehend die im Koalitionsvertragverabredete Förderung der energetischen Gebäudesanierung sowiezusätzliche steuerliche Maßnahmen eingeführt werden.Der Mittelstand ist der Motor der dezentralen Energiewende. Dennes sind vor allem mittelständische Unternehmen, die für Innovationenim Energiebereich sorgen. Hier ist die Politik gefordert: Sie mussendlich ein ganzheitliches Konzept für die Energiewende entwickeln,anstatt sich aufs Klein-Klein zu konzentrieren."Die energiepolitischen Forderungen des Mittelstands finden Siehier: http://ots.de/CJRbs8Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell