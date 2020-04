Die BVL packt die Themen der Zukunft mit verjüngter Vorstandsriege an (FOTO)

Bremen (ots) - Die 42. Ordentliche Mitgliederversammlung der BVL, die ursprünglich für den ersten Tag der Hannover-Messe geplant war, fand wegen der anhaltenden Corona-Krise unter veränderten Bedingungen statt. Ein kleiner Kreis von Teilnehmern traf sich in den Räumen des BVL Campus in Bremen, ein großer Kreis kam digital via Webinar-Technik zusammen. Rund 140 Mitglieder hatten ihre Stimmen im Vorfeld auf in Bremen anwesende Teilnehmer der Versammlung übertragen, so dass diese Stimmrechte wirksam ausgeübt werden konnten.Prof. Thomas Wimmer , seit dem 12. März 2020 Vorstandsvorsitzender der BVL, und Uwe Peters , der Geschäftsführer der BVL, erstatteten Bericht über die Arbeit des Vereins im Jahr 2019, gaben einen Ausblick auf den voraussichtlichen Verlauf des Jahres 2020 und erläuterten die Corona-bedingten Anpassungen der Vereinsarbeit. Darüber hinaus erläuterten sie die strategische Linie für die Zukunft des Vereins. So soll die BVL in ihren Gremien und in ihrer Themensetzung jünger und diverser werden. Sie soll in Politik und Gesellschaft mehr Präsenz zeigen und herausarbeiten, dass die Logistik für die großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Themen Lösungen bereithält.Besonders hervorgehoben wurden im Rückblick die Aktivitäten der Regionalgruppen, die großen Veranstaltungen, insbesondere der Deutscher Logistik-Kongress, die Projekte des Start-ups BVL.digital, der Tag der Logistik, die Aktivitäten von MX Manufacturing Excellence sowie der Initiative "Die Wirtschaftsmacher" mit ihrer übergreifenden Imagekampagne "Logistikhelden".Die Jahresrechnung 2019 und das Budget für 2020 wurden einstimmig genehmigt. Vorstand und Kassenprüfer wurden bei jeweils eigener Enthaltung einstimmig entlastet.Mit der Wahl von sechs neuen Vorstandsmitgliedern verjüngt sich der Vorstand deutlich und hat jetzt vier weibliche Mitglieder. Einstimmig gewählt wurden:Eva Combach , Director, Worldwide Transporation Cars, Trucks, Vans & Buses, Daimler AG, BöblingenMarcus Dirks , Geschäftsführer, Dirks Group GmbH & Co. KG, EmdenDr. Sigrid Nikutta , Vorsitzende des Vorstands, DB Cargo AG, und Vorstand Güterverkehr, Deutsche Bahn AGKay Schiebur , Konzern-Vorstand Services, Otto Group, HamburgChristina Thurner , Gesellschafterin und Mitglied der Geschäftsleitung, Loxxess AG, UnterföhringMarcus Wollens , Vice President Logistics and Controlling, BMW AG, Werk RegensburgNach Ende ihrer dreijährigen Wahlperiode stellte sich zudem Prof. Katja Windt , Mitglied der Geschäftsführung, SMS Group GmbH, Düsseldorf, erfolgreich zu Wiederwahl in das Gremium. Der Vorstand hat damit derzeit 20 Mitglieder. An der Spitze des Gremiums steht das Präsidium mit Prof. Thomas Wimmer, Frank Dreeke , Vorsitzender des Vorstandes, BLG Logistics Group, Bremen, als stellv. Vorsitzender und Dr.-Ing. Stefan Wolff , Vorsitzender des Vorstands der 4flow AG, Berlin, als Rechnungsführer.Drei langjährige Vorstandsmitglieder erreichten 2020 ihre gemäß der BVL-Satzung höchstmögliche Amtszeit und wurden mit großem Dank verabschiedet. Dies sind der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Joachim Limberg (NLMK Group), Karl A. May (BMW Group) und Frank Wiemer (Dirks Group). Wie am 12. März anlässlich der Vorstandssitzung berichtet, stellte sich Robert Blackburn (Stanley Black & Decker), nicht zur Wiederwahl. Blackburn war in der Sitzung mit Dank und Anerkennung des Gremiums aus dem Vorstandsvorsitz verabschiedet worden, den er seit Anfang 2018 innehatte.Der Vorstand der BVL im Überblick: http://www.bvl.de/vorstandDie 1978 gegründete Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. ist eine gemeinnützige, neutrale und überwiegend ehrenamtliche Organisation. Als Plattform für Manager der Logistik in Industrie, Handel und Dienstleistung, für Wissenschaftler und Studierende bildet sie mit heute rund 11.300 Mitgliedern eine Brücke zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und ist Podium für den nationalen und internationalen Gedankenaustausch zwischen Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management.Pressekontakt:Anja Stubbe,stellv. Pressesprecherin, Bundesvereinigung Logistik,Tel.: 0421 173 84 23; Mail: stubbe@bvl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/43329/4575451OTS: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V.Original-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell