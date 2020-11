BVI: Neugeschäft der Fondsbranche zieht im Sommer an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Fondsbranche hat im dritten Quartal zugelegt.



Das Neugeschäft mit Publikumsfonds und Spezialfonds wuchs im Sommer. Insgesamt warben die Vermögensverwalter von Juli bis September netto rund 28,9 Milliarden Euro an neuem Kapital ein, teilte der Branchenverband BVI am Donnerstag in Frankfurt mit. Das dritte Quartal ist damit der absatzstärkste Dreimonatszeitraum in diesem Jahr. In den ersten neun Monaten lag der Absatz bei rund 71 Milliarden Euro und damit auf Vorjahresniveau.

Offene Spezialfonds verzeichneten im dritten Quartal Zuflüsse von 14,2 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal hatten sie quasi stagniert. Spezialfonds werden für institutionelle Investoren wie Versicherer oder Versorgungswerke aufgelegt. In den ersten neun Monaten lagen die Zuflüsse bei 47,6 Milliarden Euro.

Die Zuflüsse bei den Publikumsfonds waren im dritten Quartal mit 15,8 Milliarden Euro ähnlich hoch. Diese Produktkategorie wird sowohl von Kleinanlegern als auch von Investmentprofis genutzt. Offene Fonds sind jederzeit handelbar.

Die Anleger fassten hier nach dem Einbruch in der Corona-Krise offenbar vor allen wieder Zutrauen in den Aktienmarkt. Bei den Unterkategorien der offenen Publikumsfonds gab es daher starke Zuflüsse vor allem bei Aktienfonds (+8,7 Milliarden Euro). Mischfonds flossen 3,2 Milliarden Euro zu. Mischfonds können etwa sowohl in Aktien als auch in festverzinslichen Anleihen investieren. Zuflüsse erzielten auch Immobilienfonds (+1,7 Milliarden) und Geldmarktfonds (+4,3 Milliarden). Aus den als defensiv geltenden Rentenfonds flossen hingegen 0,8 Milliarden Euro ab.

Aus Freien Mandaten gab es Abflüsse in Höhe von 2,2 Milliarden Euro. Bei freien Mandaten handelt es sich um Vermögensverwaltungs-Aufträge, die außerhalb von Investmentfonds betreut werden./jsl/la/jha/