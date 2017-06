BVE-PwC-Pressemitteilung: Exportklima steigt weiter - Ernährungsindustrie betrachtet Brexit mit Sorge

Berlin (ots) -Das Exportklima der Ernährungsindustrie ist im Mai 2017 deutlichangestiegen. Der Saldo aus Geschäftslage und -erwartungen stieg imVorjahresvergleich um +8 Punkte auf 44 Punkte. Getragen wird derpositive Trend durch die verbesserte aktuelle Geschäftslage. Bei derMehrzahl der Teilbranchen verbesserte sich das Exportklima gegenüberdem Vorjahr, nur die Exporteure von Bier, Backwaren und Öl zeigtensich pessimistischer. Die wichtigsten Exportmärkte sind lautEinschätzung der Unternehmen derzeit die Niederlande, Frankreich, dieSchweiz, Österreich, Italien, die USA und China. Der Anteil derUnternehmen, die auch in Länder außerhalb der EU exportieren, lag imVorjahresvergleich konstant bei 74 Prozent. Die Erwartungen an einensteigenden Absatz in den nächsten sechs Monaten verbesserten sich fürdie Niederlande, Frankreich, Belgien und Spanien sowie für China undJapan.Lebensmittelexporteure erwarten negative Folgen des BrexitFür die Ernährungsindustrie ist das Vereinigte Königreich miteinem Exportvolumen von jährlich 4,2 Milliarden Euro der fünftgrößteAbsatzmarkt. Angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Beziehungenzu Großbritannien nach dem Brexit betrachten die Unternehmen derErnährungsindustrie die Entwicklungen besorgt. In der aktuellenBefragung äußerten 49 Prozent der Unternehmen, dass sie negativeFolgen des Brexit für die wirtschaftliche Entwicklung der Branchebefürchten, 43 Prozent erwarten keinen Einfluss. Während eineMehrheit von 54 Prozent der Unternehmen keine Auswirkungen auf dieGesamtexporte annimmt, gehen 61 Prozent der Unternehmen zumindest vonsinkenden Exporten in das Vereinigte Königreich aus. Die Erwartungensind jedoch von Branche zu Branche unterschiedlich; so erwartetbeispielsweise die Backwarenindustrie negative Folgen des Brexit fürihr gesamtes Exportgeschäft. Da nur knapp die Hälfte der Unternehmenüberhaupt im Exportgeschäft mit Großbritannien aktiv ist, liegt derAnteil der UK-Exporte am Gesamtexport bei der Mehrheit derTeilbranchen und Unternehmen unterhalb von 10 Prozent.Unternehmen sehen Zollfreiheit als wichtigstes Ziel nach demBrexitDamit das Vereinigte Königreich für die Ernährungsindustrie einattraktiver Absatzmarkt bleibt, sprechen sich 74 Prozent derUnternehmen für einen zollfreien Marktzugang als wichtigstes Zielnach den Austrittsverhandlungen aus. Immerhin 60 Prozent forderndabei auch die Vermeidung von nicht-tarifären Handelshemmnissen wiebeispielsweise abweichende Produkt- oder Kennzeichnungsvorschriften.Die Branche bereitet sich aber auch darauf vor, auf mehrerealternative Märkte auszuweichen, um fehlendes UK-Geschäft zukompensieren. Für 43 Prozent der Unternehmen kommen dazu andereEU-Märkte in Betracht, 29 Prozent erwägen Märkte außerhalb der EU und22 Prozent rechnen mit einer Verlagerung zugunsten des HeimatmarktsDeutschland. 36 Prozent haben noch keine Alternative in Aussicht."Die deutsche Ernährungsindustrie fordert von denEU-Verhandlungsführern klare Übergangsregelungen und, einen möglichstliberalen Handel im Blick zu haben. Zudem muss der Austritttransparent und zügig verhandelt werden, damit die Hersteller baldKlarheit haben, wie die künftigen Beziehungen zum VereinigtenKönigreich aussehen. Auch die Öffnung neuer Märkte darf dabei nichtaus dem Blick geraten", kommentiert Stefanie Sabet, Geschäftsführerinder Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE), dieaktuellen Ergebnisse des Exportbarometers."Der Aufschwung im Exportklima der Ernährungsindustrie bestätigteinen Trend, der sich im vergangenen Jahr angedeutet hat. Trotz derpositiven Stimmung sorgt der Brexit für Unsicherheit. Einige Branchenerwarten einen Rückgang ihrer Exporte ins Vereinigte Königreich. Siewerden sich alternative Absatzmärkte suchen, wovon neben demEU-Ausland auch Deutschland profitieren könnte", erklärt GerdBovensiepen, Leiter des Bereichs Handel und Konsumgüter bei PwC inDeutschland und EMEA.Das Exportbarometer der deutschen Ernährungsindustrie wird von derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC im Auftrag der BVEerstellt - mittlerweile bereits zum fünfzehnten Mal. Die Ergebnissestehen hier im Detail zum Download zur Verfügung:www.pwc.de/exportbarometer-mai2017Das Exportbarometer der Ernährungsindustrie wird gefördert durchdas Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft aufgrund einesBeschlusses des Deutschen Bundestages.Weitere Informationen erhalten Sie unter:www.bve-online.dewww.pwc.de/exportbarometerPressekontakt:Laura BuschBVEPresseabteilungTel: +49 30 200786-152E-Mail: lbusch@bve-online.dewww.bve-online.deMartin ReuleckePwCCommunicationsTel: +49 211 981-1657E-Mail: martin.reulecke@pwc.comwww.pwc.deOriginal-Content von: BVE Bundesvereinig. Ern?hrungsindustrie, übermittelt durch news aktuell