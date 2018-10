Im BVDA organisierte Verlage haben online die Nase vorn

Berlin (ots) - Die im Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter(BVDA) organisierten Verlage sind auch in der digitalen Welt sehraktiv und durch die Nutzung verschiedener Kanäle gut aufgestellt. Wieaus einer Erhebung des BVDA hervorgeht, sind die im Verbandorganisierten Verlage online deutlich präsenter und breiteraufgestellt als der Rest der Anzeigenblattverlage in Deutschland.Mittlerweile verfügen mehr als 78 Prozent der im Verbandorganisierten Verlage über eine mobil optimierte Website - das sind15 Prozent mehr als bei der letzten Untersuchung im Dezember 2016.Von nicht im BVDA organisierten Verlagen leisten sich lediglich 48Prozent einen mobil optimierten Online-Auftritt.Rund 70 Prozent der BVDA-Verlage sind auf einem oder mehrerenSocial-Media-Kanälen aktiv - für Nicht-BVDA-Mitglieder trifft diesnur auf 44,6 Prozent der Wochenblattverlage zu. Der vonBVDA-Mitgliedern mit Abstand am meisten genutzte Kanal ist mit über69 Prozent Facebook, gefolgt von Twitter (44 Prozent) und YouTube(36,5 Prozent). Mit über 78 Prozent unverändert hoch ist die Zahl derim BVDA verbundenen Häuser, die eine redaktionelle Website anbieten -außerhalb des Verbandes tun dies weniger als 49 Prozent."Der große digitale Vorsprung von im BVDA organisierten Verlagenzeigt, dass es den einzelnen Häusern wichtige Vorteile verschafft,Teil einer starken Gemeinschaft zu sein", sagte BVDA-GeschäftsführerDr. Jörg Eggers. "Der BVDA unterstützt seine Mitglieder mitpraxisnaher Weiterbildung, Informationsdienstleistungen, neuenImpulsen und einem engmaschigen Netzwerk. Damit schaffen wir einegute Basis für den Unternehmenserfolg unserer Mitglieder", betonteEggers.Gewachsen auf knapp 85 Prozent ist auch die Zahl aller deutschenAnzeigenblattverlage, die den Menschen die Möglichkeit bieten, dieInhalte des Wochenblatts in der digitalen Form des E-Papersnachzulesen. Knapp ein Drittel (30,3 Prozent) allerAnzeigenblattverlage bieten auf der Website auch eineOnline-Darstellung von Prospekten an. Dass Print und Online keinWiderspruch sind, zeigen nicht nur die Digitalstrategien der Verlage.Wie die Verbandsstudie "Anzeigenblatt Qualität 2018" belegt, nutzenfast zwei Drittel der regelmäßigen Anzeigenblattleser mehrmalstäglich das Internet."Die umfassende Analyse der Online-Aktivitäten unserer Verlage istein wichtiger Schritt, um weitere Leistungsdaten für Werbekunden zurVerfügung zu stellen. Unser Ziel ist, neben den Aktivitäten auch dieOnline-Nutzung der digitalen Anzeigenblatt-Angebote zu erfassen undals Markenreichweite Print und Online in unserer Studie AnzeigenblattQualität auszuweisen", resümiert Sebastian Schaeffer,stellvertretender BVDA-Geschäftsführer und Leiter Markt- undMediaservice.Dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter gehören 219 Verlagemit insgesamt 893 Titeln und einer Wochenauflage von 64,5 MillionenExemplaren an. Damit repräsentiert der BVDA rund 77 Prozent derGesamtauflage der deutschen Anzeigenblätter.Informationen zur Untersuchung:Methode: Desk-Research. Untersuchungsgebiet: Online-Auftritte von1.274 Anzeigenblatttiteln, davon 71 Prozent = 904 Titel Mitgliederdes BVDA und 29 Prozent Titel Nicht-Mitglieder. Datenerhebung undDurchführung vom 25.07. bis 15.08.2018 durch IMMEDIATE GmbH, Bremen.Untersucht wurden Variablen wie redaktionelles Angebot im Internet,Art des Internetauftritts, mobil optimierte Website,Social-Media-Kanäle, Darstellung von Prospekten/Beilagen, E-Paper undApps.Pressekontakt:Ellen GroßhansBundesverband Deutscher AnzeigenblätterTel. +49 30 72 62 98 - 2822grosshans@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell