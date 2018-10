BVDA-Präsident lobt Veränderungswillen bei Handel und Verlagen / Anzeigenblattverlage tagen am 25. und 26. Oktober in Osnabrück (FOTO)

Osnabrück (ots) -Zum Auftakt der Herbsttagung des Bundesverbandes DeutscherAnzeigenblätter (BVDA) hat BVDA-Präsident Alexander Lenders die engenWechselwirkungen zwischen den Entwicklungen im Handel und derAnzeigenblattbranche betont. Genauso wie die Konsumenten heuteselbstverständlich und simultan alle zur Verfügung stehenden Kanälezum Einkauf nutzten, kommunizierten auch die Verlage mittlerweileüber verschiedenste Wege mit ihren Lesern und Kunden."Handelsunternehmen wie Verlage gestalten diesenTransformationsprozess aktiv in ihrem Sinne, das erfordert viel Mutund Veränderungswillen", sagte Lenders in seiner Eröffnungsrede. DerBVDA-Präsident stellte zudem die vom Verband ins Leben gerufene"Zukunftsarena Anzeigenblatt" vor. Ziel der Initiative ist es, dieVerbandsmitglieder bei der strategischen Weiterentwicklung ihrerGeschäftsmodelle zu unterstützen.Am 25. und 26. Oktober kommen auf Einladung der OsnabrückerNachrichten Verlagsgesellschaft mbH - ein Unternehmen der NOZ Medienrund 300 Verleger, Experten und Multiplikatoren zu dem größtenTreffen der Branche in Osnabrück zusammen. Die BVDA-Herbsttagungbeschäftigt sich mit dem Thema Zukunft des Handels in seinenunterschiedlichen Facetten und den damit verbundenen Auswirkungen fürdie Anzeigenblattverlage.Alanus von Radecki vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaftund Organisation zeigte auf, wie der technologische Wandel und vorallem die Digitalisierung traditionelle Prozesse der Stadtplanung und-entwicklung vor große Herausforderungen stellen. Radecki ermutigtedie Verlage, die Chancen der Digitalisierung für sich zu nutzen undPlayern wie Google oder Facebook digitale Gegenpole entgegenzusetzen.Die "Morgenstadt-Initiative" der Fraunhofer-Gesellschaft entwickeltgemeinsam mit Partnern aus Industrie und Kommunen Lösungen für dieStadt der Zukunft.Die Professorin für Marketing und Handel, Hanna Schramm-Klein,appellierte an die Medienunternehmen, ihre Kommunikation zupersonalisieren und noch breiter aufzustellen. "In Zeiten desOmni-Channel-Handels müssen sich Verlage an diese verändertenOmni-Channel-Strukturen anpassen", so Schmidt-Klein.Kanalübergreifende Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz undSprachassistenten prägten das Verbraucherverhalten und damit denHandel.Eine große Bandbreite erfolgreicher Praxisbeispiele präsentiertendie Anzeigenblattverlage selbst. So stellten die Geschäftsführer derE-Commerce-Plattform Lieblingswelt (NOZ Medien), Sonja Lübbe undDavid Rönker, ihre virtuelle Verlängerung des Ladenlokals vor. "Durchdie Fokussierung auf Content 2 Commerce, emotional Shopping und einekuratierte Produktpräsentation grenzen wir uns von anderenPlattformen ab", ist Lübbe überzeugt. Ingo von Brunn, Leiter Digitalder Berliner Woche, erläuterte, wie das Anzeigenblatt zusammen mitGogol Publishing lokalen Geschäften digitales Marketing einfachzugänglich macht. Zudem gaben Gewinner des Medienpreises "Durchblick"praktische Tipps, wie publizistische Bestleistungen gelingen.Darüber hinaus zeigten Handelsunternehmen auf, wie sie diestationäre Verkaufswelt durch die digitalen Möglichkeiten erweiternund durch welche Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen sie diesflankieren. Auf einer erstmaligen Vorabendveranstaltung am 24.Oktober waren die Tagungsgäste zu exklusiven Führungen durch dasOsnabrücker Mode- und Sporthaus L&T eingeladen und konnten dieGelegenheit für ein Schnupper-Surfen auf der 7,5 Meter breitenIndoor-Welle des Osnabrücker Familienunternehmens nutzen.Am Ende des ersten Veranstaltungstags ehrte der BVDA seinenlangjährigen ehemaligen Präsidenten Helmut Gebauer, der sich zumJahresende als geschäftsführender Gesellschafter aus derSaarländischen Wochenblatt Verlagsgesellschaft in den Ruhestandverabschiedet. BVDA-Präsident Alexanders Lenders und GeschäftsführerDr. Jörg Eggers dankten Helmut Gebauer für sein herausragendesEngagement für den Verband. Gebauer war von 2003 bis 2012 Präsidentdes BVDA. Seit der Gründung des BVDA war er Vizepräsident undSchatzmeister des Verbandes. Schon im Alter von 25 Jahren übernahm erdas Amt des Schatzmeisters im Vorgängerverband des BVDA, demVerlegerverband Deutscher Anzeigenblätter (VVDA). Helmut Gebauer wirddem Verband weiterhin als Ehrenmitglied des Präsidiums verbundenbleiben.Pressekontakt:Ellen GroßhansBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.Tel. +49 30 72 62 98 - 2822grosshans@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell