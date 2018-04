BVDA-Medienpreis zeichnet Verlage für besondere publizistische Leistungen aus / Kirchentagspräsident und Journalist Hans Leyendecker würdigt Rolle der Anzeigenblätter für die Demokratie (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) hat zum Auftaktseiner Frühjahrstagung am 19. April 2018 seinen Medienpreis"Durchblick" in Berlin vergeben. Ausgezeichnet wurden Preisträger inden Kategorien "Beste journalistische Leistung", "Leser- undVerbrauchernähe", "Innovation - die beste Idee des Jahres" und "Bestedigitale Aktivität". Der jährlich verliehene Durchblick-Preis würdigtherausragende Beispiele publizistischen Engagements derWochenblätter.BVDA-Präsident Alexander Lenders begrüßte rund 300 Gäste im HotelTitanic Chaussee Berlin. "Wir freuen uns sehr über die vielenhochkarätigen Einreichungen, die die beeindruckende journalistischeQualität, Innovationskraft und große Leser- und Verbrauchernähe derAnzeigenblätter eindrucksvoll veranschaulichen", sagte Lenders. DiePreisverleihung wurde von BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers undAnne Henning, Leiterin BVDA Akademie und Event, moderiert.Der Präsident des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages 2019,Hans Leyendecker, verglich Anzeigenblätter mit Dorfbrunnen, an denensich früher die Menschen trafen, um Wasser zu holen und sich dieneuesten Nachrichten zu erzählen. "Sie erreichen Gemeinschaften, dieansonsten nur noch wenig verbindet und können für den Erhalt derDemokratie wichtig sein", betonte der renommierte investigativeJournalist. Die Berichterstattung der lokalen Blätter über dasEhrenamt sei notwendig und richtig, da die Ehrenamtlichen ein Banddes Vertrauens in einer zerrissenen Gesellschaft knüpften. "DieWertschätzung für die Ehrenamtlichen kann die Gesellschaft wieder einStück zusammenbringen und da können die Gratisblätter einegesellschaftliche Aufgabe haben." Es wäre gut, wenn dieAnzeigenblätter dabei helfen könnten, mehr Vertrauen zu stiften undZuversicht zu verbreiten, wünschte sich Leyendecker.Die Gewinner des Durchblick-Medienpreises 2018Sieger in der Kategorie "Beste journalistische Leistung" sindUlf-Stefan Dahmen und Lars Kindermann mit dem Beitrag "BestenfallsSchlamperei". Die Journalisten vom Verlag Anzeigen und InformationenGmbH & Co. KG begleiten den schwierigen Kampf von Anwohnern gegenstädtische Gebührenbescheide. Die beeindruckende Rechercheleistungzeige, dass Anzeigenzeitungen viel bewegen könnten, begründet dieJury ihr Urteil.Der erste Preis in der Kategorie "Leser- und Verbrauchernähe" gehtan den Wochenkurier Lokalverlag GmbH & Co. KG für die Aktion "GoldeneHausnummer". Der Redaktion des Wochenkuriers gelingt es mit derAktion "Goldene Hausnummer", eine alte ostdeutsche Tradition wiederzu beleben und eine große Resonanz bei den Leserinnen und Lesern zuerzeugen. Kernkompetenzen der lokalen Wochenblätter wie Regionalität,Heimat und Nachbarschaft würden hier lesernah vermittelt, ist dieJury überzeugt.Als Sieger in der Kategorie "Innovation - die beste Idee desJahres" zeichnete der BVDA die VRM Gratismedien GmbH für ihremonothematische Sonderausgaben unter dem Motto "Worms ist Vielfalt"aus. Losgelöst vom aktuellen Tagesgeschehen widmet das WormserWochenblatt monatlich eine Samstagsausgabe einem Schwerpunkt auseinem vielfältigen Themenspektrum. Gut recherchierte redaktionelleBeiträge bereiteten ein perfektes Umfeld für die Anzeigenkunden ineinem optisch sehr gelungenen Gesamtlayout, urteilt die Jury.Der erste Preis in der Kategorie "Beste digitale Aktivität" gehtan die Rheinische Anzeigenblatt GmbH & Co. KG für ihren Beitrag 200Jahre Fahrrad - Sonderveröffentlichung mit interaktiver Radkarte. DieRedaktion blickt zurück auf die Geschichte des Fahrrads und bietetihren Leserinnen und Lesern crossmedial Tipps zu Touren in derRegion. Mit der interaktiven Fahrradkarte bekomme der Leser aufseinen Radausflügen einen echten Mehrwert und habe dabei immer seinAnzeigenblatt vor Augen, so die Jury.Weitere Preisträger des Durchblick-Medienpreises 2018Kategorie "Beste journalistische Leistung"Den zweiten Platz belegen Simone Steinbrenner und Jan Beckmann vonder Lünepost - Landeszeitung für die Lüneburger Heide GmbH mit demBeitrag "Gestern Mädchen, morgen Mann". Über ein Jahr haben dieLünepost-Redakteure den jungen Lüneburger Felix Rese und seinSchicksal auf dem Weg vom Mädchen Merle zum Mann begleitet.Der dritte Platz geht an die Super Sonntag Verlag GmbH für denBeitrag "Engagement für Flüchtlinge". Die Autorin Daniela Lövenichschildert hier eindrücklich die Situation von Flüchtlingen undHelfern vor Ort.Kategorie "Leser- und Verbrauchernähe"Den zweiten Platz belegt die Wochenanzeiger Medien GmbH mit derReihe "Leben und Tod". In der ganzjährigen Reihe beleuchtet dieRedaktion des Münchner Wochenanzeigers das Thema Tod und stelltHinterbliebenen hilfreiche Informationen im Umgang mit dem Verlustvon Angehörigen zur Verfügung.Dritter Sieger ist die Rheinische Anzeigenblatt GmbH & Co. KG mitder Serie "ORTStermin". In der crossmedialen Serie entführt dieRedaktion die Leserinnen und Leser an sagenumwobene undgeheimnisvolle Orte, die nur schwer zugänglich sind.Kategorie "Innovation - die beste Idee des Jahres"Der zweite Platz geht an das Druck- und Pressehaus Naumann GmbH &Co. KG mit "Dehaam im Main-Kinzig-Kreis". Der Verlag hat mit "Dehaamim Main-Kinzig-Kreis" eine Marke entwickelt, unter deren Dach einMagazin erscheint, ein regionaler Heimatmarkt veranstaltet wird undMerchandising-Produkte verkauft werden.Die Berliner Wochenblatt Verlag GmbH bekommt den dritten Preis fürdie Kinderbeilage mit Kinderreporter Erik. Der kleine Eisbär Eriksorgt in der Kinderbeilage der Berliner Woche und des SpandauerVolksblatts für spannende Informationen und kindgerechte Angebote.Kategorie "Beste digitale Aktivität"Der zweite Preis in dieser Kategorie geht an die RundschauVerlagsgesellschaft mbH mit dem crossmedialen Fotowettbewerb#herztal. Mit #herztal konnte die Wuppertaler Rundschau jüngereZielgruppen erschließen, neue Sponsoren gewinnen und das Image desVerlags verjüngen.Den dritten Platz belegt der Verlag für Anzeigenblätter GmbH mitseiner PAPER.plus App. Mit Hilfe der App können Leser und Kundendigitale Inhalte wie Bildergalerien und Videos oder auch AugmentedReality in der Zeitung erleben.Der BVDA-Medienpreis "Durchblick"Mit dem Durchblick-Preis zeichnet der Verband jährlich Preisträgerin vier verschiedenen Kategorien aus. 