BVDA-Geschäftsführer ruft Verlage zu Geschlossenheit auf / Handel stellt Erlebnisorte auf Herbsttagung der Anzeigenblattbranche vor (FOTO)

Osnabrück (ots) -Zum Abschluss der Herbsttagung des Bundesverbandes DeutscherAnzeigenblätter (BVDA) hob BVDA-Geschäftsführer Dr. Jörg Eggers dieWichtigkeit einer starken und geschlossenen Gemeinschaft in Zeitendes Wandels hervor. Den zahlreichen Herausforderungen wie demwachsenden Wettbewerbsdruck auf dem Werbemarkt, den Veränderungen imHandel und steigenden Kosten in Produktion und Zustellung derWochenblätter könne die Anzeigenblattbranche nur mit vereintenKräften begegnen. "Heute sind Kooperationen, Austausch und einengmaschiges Netzwerk wichtiger denn je. Nur ein starker Verband kannfür ein wirksames Gattungsmarketing und eine schlagkräftigeInteressensvertretung in Politik und Werbewirtschaft sorgen", sagteEggers.Am 25. und 26. Oktober kommen auf Einladung der OsnabrückerNachrichten Verlagsgesellschaft mbH - ein Unternehmen der NOZ MedienVerleger, Experten und Multiplikatoren zu dem größten Treffen derAnzeigenblattbranche in Osnabrück zusammen. Die BVDA-Herbsttagungbeschäftigt sich mit dem Thema Zukunft des Handels und den damitverbundenen Auswirkungen für die Anzeigenblattverlage. Angesichtskletternder Papierpreise gab Dr. Thomas Moldenhauer vom VerbandDeutscher Papierfabriken einen Überblick über die Entwicklung undStruktur der Papierindustrie und ging auf die Herausforderungen ein,die das veränderte Mediennutzungsverhalten und der boomendeOnlinehandel für die Branche mit sich bringen.Mark Rauschen, Inhaber und Geschäftsführer des Sport- undModehauses L&T, legte dagegen ein klares Bekenntnis zum stationärenHandel ab. Das Osnabrücker Familienunternehmen hat seineVerkaufsfläche erst Anfang des Jahres auf rund 25.000 Quadratmetererweitert und beschäftigt aktuell mehr als 600 Mitarbeiter. Ziel seies, einen urbanen Erlebnisort zu schaffen, der die Menschen ausOsnabrück und Umland in die Innenstadt einlade: "Ein spannendesSortiment gepaart mit einer guter Beratung und einer hohenAufenthaltsqualität lockt die Menschen zu uns. Ich glaube an dieuralte Idee des Marktplatzes als Treffpunkt, an dem sich Menschenbegegnen, unterhalten und sich wohlfühlen. Damit dies so bleibt,müssen wir uns ständig weiterentwickeln", erläuterte Rauschen.Dass echte Erlebnisorte für lokale Händler oft besserfunktionieren als Online-Marktplätze, führte derWirtschaftswissenschaftler Gerrit Heinemann aus. Der mit regionalenOnline-Marktplätzen verfolgte Gedanke des Local Commerce sei immerdann erfolgreich, wenn diese den Kunden einen Mehrwert bei Serviceoder Sortiment böten, eine reichweitenstarke Online-Marke darstelltenund dem Einzelhändler möglichst wenig zusätzliche Arbeit aufhalsten,führte der Professor für BWL, Management und Handel an der HochschuleNiederrhein aus. Local Commerce bleibe daher häufig wohl eher einWunschtraum, bilanzierte Heinemann.Pressekontakt:Ellen GroßhansBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.Tel. +49 30 72 62 98 - 2822grosshans@bvda.dewww.bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell