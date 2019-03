BVDA Frühjahrstagung: Anzeigenblätter fokussieren Zukunftsperspektiven / CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hält die Laudatio beim Durchblick-Medienpreis

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Am 4. und 5. April 2019 trifft sich dieAnzeigenblattbranche auf der BVDA Frühjahrstagung in Berlin.Verleger, Verlagsgeschäftsführer, Fach- und Führungskräfte nutzen dieNetzwerkplattform zum Wissenstransfer und Informationsaustausch mitMultiplikatoren aus Medien, Politik und Wirtschaft.Der erste Abend des Branchentreffens stellt die Verleihung desMedienpreises "Durchblick" ins Zentrum. Die CDU-Vorsitzende AnnegretKramp-Karrenbauer hält die Festrede. Mitte Februar hatte eineExperten-Jury die besten Einreichungen für den "Durchblick-Preis"nominiert. Aus 121 Bewerbungen bestimmte sie pro Kategorie dreiVerlage. Der Verbandspreis wird in den Kategorien "Bestejournalistische Leistung", "Leser- und Verbrauchernähe", "Innovation- die beste Idee des Jahres" und "Beste digitale Aktivität" vergeben.Das Anzeigenblattforum am Freitag steht unter dem zentralen Thema"Zukunftsperspektiven Anzeigenblatt". Die erwarteten 250 Teilnehmerdürfen sich auf hochkarätige Referenten und Experten freuen: Derlangjährige CEO der Bertelsmann Music Group, Thomas M. Stein, wird inseinem Eröffnungsvortrag erläutern, wie es der Musikwirtschaftgelungen ist, die Herausforderungen der Digitalisierung zubewältigen. Seiner Analyse folgen entsprechende Ableitungen, die sichauf den Wandel in anderen Branchen, wie zum Beispiel Wochenblätter,in Teilen übertragen lassen.Dr. Johannes Schneller, Leitung Markt-Media-Studien AWA, ACTA,Institut für Demoskopie Allensbach stellt erste Ergebnisse der neuenLeserakzeptanz-Studie vor. Das jüngste Mitglied derBVDA-Studienfamilie beleuchtet die Akzeptanz von Prospektbeilagen imAnzeigenblatt, wie sie genutzt werden und was sie für dieOrientierung in der lokalen Konsumwelt bedeuten. Vor allem die in derStudie abgefragte Beurteilung mit Blick auf Umfang, Vielfalt undRelevanz von Prospekten liefert interessante Erkenntnisse.Internationale Trends in der digitalen Werbung beleuchtet NickTjaardstra, Leiter Europe / Africa & Global Advisory bei derWAN-IFRA. Dabei geht der Medienexperte unter anderem der Frage nach,wie die Anzeigenblätter zu bisher anonymen Nutzern eine loyaleKundenbeziehung aufbauen können und welche Chancen es gibt, dieseauch zu monetarisieren.Tobias Köhler, Leiter Strategie und Innovation, SüdwestdeutscheMedienholding (SWMH), setzt darauf, in Medienhäusern eineInnovationskultur zu etablieren, die Fach- und Führungskräfte besserauf die Herausforderungen des digitalen Wandels einstellt. Seine 2015gegründete Abteilung hat dafür bei der SWMH das Fundament gelegt.Außerdem werden bereits am Donnerstag im Rahmen einerPodiumsdiskussion erste Ergebnisse der Zukunftsarena Anzeigenblattvorgestellt. Der BVDA hat dieses Dialog-, Workshop- und Analyseformatinitiiert, um seine Verbandsmitglieder bei der strategischenWeiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen. OperativePartner und Begleiter sind die Unternehmensberatung XI Consulting unddas Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO.Fach- und Führungskräfte aus den teilnehmenden Verlagen stellen ersteResultate und Handlungsempfehlungen vor und garantieren so einepraxisnahen Bezug der Beratungsergebnisse.Pressekontakt:Wolfram ZabelInterimsmanagement PR & KommunikationBundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V.Tel. +49 30 72 62 98 - 2822E-Mail: presse@bvda.deOriginal-Content von: Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter e.V. (BVDA), übermittelt durch news aktuell