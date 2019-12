BVB zieht ins Achtelfinale der Champions League ein

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund überwintert in der Königsklasse.



Der BVB gewann sein Heimspiel gegen Slavia Prag am Dienstagabend mit 2:1 (1:1) und zieht damit ins Achtelfinale der Champions League ein. Der Fußball-Bundesligist ging früh durch Jadon Sancho in Führung (10. Minute), kurz vor der Pause glich Thomas Soucek für Prag aus (43.). In der zweiten Halbzeit erzielte Julian Brandt den Siegtreffer zum 2:1 (61.). Julian Weigl musste mit Gelb-Rot vom Platz (77.). Dem BVB gelang der Einzug ins Achtelfinale auch, weil parallel Inter Mailand gegen den FC Barcelona mit 1:2 (1:1) verlor./hos/DP/fba