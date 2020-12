BVB winkt Achtelfinal-Einzug - Leipzig braucht Sieg in Istanbul

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND/ISTANBUL (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat gute Chancen auf den vorzeitigen Einzug in das Achtelfinale der Champions League.



Bereits mit einem Remis in der Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzweiten Lazio Rom wäre der Spitzenreiter am fünften Vorrundenspieltag am Ziel. Derart komfortabel ist die Ausgangslage für RB Leipzig nicht. Beim türkischen Meister Istanbul Basaksehir (18.55 Uhr/DAZN) ist ein Sieg Pflicht, um im Dreikampf mit Manchester United und Paris Saint-Germain weiterhin aus eigener Kraft das Weiterkommen schaffen zu können./tas/DP/jha