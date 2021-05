BVB ohne Torjäger Haaland gegen Leipzig

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Spiel gegen RB Leipzig am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Erling Haaland verzichten.



Der Torjäger des Tabellenfünften fällt aufgrund einer Oberschenkelblessur, die er sich vor zwei Wochen beim 2:0 seines Teams in Wolfsburg zugezogen hatte, erneut aus. Wie schon im Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) wird der Norweger in der Sturmzentrale durch Thorgan Hazard vertreten. Der Tabellenfünfte aus Dortmund steht im Kampf um die Champions-League-Plätze unter Zugzwang und will mit einem Sieg über den Zweiten aus Leipzig seine Chance wahren./bue/DP/zb