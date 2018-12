BVB gegen Gladbach: Top-Duell zum Hinrundenabschluss live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga gegen den erstenVerfolger: Nur drei Tage nach der ersten Saisonniederlage empfängtTabellenführer Borussia Dortmund zum Hinrundenabschluss denZweitplatzierten Borussia Mönchengladbach. Am Freitag, 21. Dezember2018, ist das Bundesliga-Spitzenspiel live im ZDF zu sehen. Um 20.15Uhr begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die Zuschauerzum Borussen-Gipfel im Dortmunder Stadion. ZDF-Experte Oliver Kahnist mit Einschätzungen und Analysen zum Top-Duell gefragt, OliverSchmidt ist als Live-Reporter der Partie im Einsatz.Ausgerechnet Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hat am DienstagabendTabellenführer Borussia Dortmund die erste Saisonniederlage in derLiga beschert. Gladbach dagegen festigte mit einem Sieg gegenNürnberg Tabellenplatz zwei. Beide Teams kämpfen am Freitag um einfür die zweite Saisonhälfte wichtiges Erfolgserlebnis zumJahresabschluss 2018.Der Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga ist am Freitag, 18.Januar 2019, 20.15 Uhr, ebenfalls live im ZDF zu sehen - dann mit derPartie TSG 1899 Hoffenheim - Bayern München.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sporthttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell