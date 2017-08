BVB erklärt Dembélé-Transfer zum FC Barcelona für perfekt

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Transfer des französischen Nationalspielers Ousmane Dembélé vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist perfekt.



Das erklärte der BVB am Montagmittag. Alle notwendigen Dokumente seien unterschrieben. Zudem habe der 20 Jahre alte Spieler den Medizincheck erfolgreich absolviert. Der BVB und der FC Barcelona hatten sich schon am Freitag grundsätzlich über die Transfermodalitäten geeinigt. Die Ablösesumme beträgt 105 Millionen Euro plus 42 Millionen Euro Boni./dfu/DP/nas