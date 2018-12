BVB mit XXL-Rotation in das Gruppenfinale gegen Monaco

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

MONACO (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht mit stark umgebauter Startelf in das letzte Gruppenspiel der Champions League an diesem Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei AS Monaco.



Im Vergleich zum Team, dass am vergangenen Samstag das Revierderby beim FC Schalke 04 mit 2:1 gewonnen hatte, nahm Trainer Lucien Favre neun Änderungen vor. Nur die Defensivspieler Abdou Diallo und Achraf Hakimi sind erneut dabei.

Sieben BVB-Spieler hatten auf die Reise ins Fürstentum verzichtet. Außenverteidiger Marcel Schmelzer gibt nach wochenlanger Zwangspause sein Comeback. Mario Götze trägt für den fehlenden Marco Reus die Kapitänsbinde.

Der BVB (10 Punkte) ist bereits für das Achtelfinale qualifiziert und kann im Idealfall noch als Gruppensieger die Vorrunde beenden. Das setzt allerdings die Schützenhilfe des FC Brügge (5) im Spiel gegen Spitzenreiter Atlético Madrid (12) voraus./bue/DP/men