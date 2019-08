BVB: Vom Geheimtipp zum Rohrkrepierer?

Die Fans von Borussia Dortmund warten auf den Beginn der neuen Bundesligasaison und die Aktionäre warteten auf die in dieser Woche veröffentlichten Zahlen des Vereins. In einträchtiger Vorfreude führte dies ab Ende Juni zu steigenden Kursen. Die 50-Tagelinie konnte wieder überwunden werden, ebenso der Widerstand bei 9,25 Euro. Doch am Dienstag endete der Höhenflug jäh. Die Frage lautet seitdem: Sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



