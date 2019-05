BVB-Torhüter Bürki bricht Training ab: Kaum Chancen auf Comeback

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Die Chancen auf ein Comeback von Roman Bürki im Tor von Borussia Dortmund sind weiter gesunken.



Wie schon vor einer Woche im Duell mit Fortuna Düsseldorf (3:2) droht der 28 Jahre alte Schweizer auch im letzten Saisonspiel des Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach auszufallen. Wegen anhaltender muskulärer Probleme im Oberschenkel brach Bürki das Training am Donnerstagvormittag ab. Der 28-Jährige hatte bereits am Dienstag und Mittwoch nur individuell trainiert. Der BVB kann sich bei zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern noch Hoffnungen auf den Titelgewinn machen./bue/DP/mis