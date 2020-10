BVB nach Sancho-Bildern 'im engen Austausch' mit englischem Verband

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund erwartet nach der Veröffentlichung von Bildern mit Jungstar Jadon Sancho auf einer Geburtstagsfeier weitere Informationen vom englischen Verband.



"Wir sind im engen Austausch mit der englischen FA und den Vertretern der Nationalmannschaft", teilte der BVB am Montag mit. Die britische Boulevardzeitung "The Sun" hatte am Sonntagabend erstmals über die Aufnahmen berichtet. Sancho (20), der dem BVB am Samstag gegen den SC Freiburg nach einer Atemwegsinfektion gefehlt hatte, ist auf diesen mit heruntergezogenem Mund-Nasen-Schutz und singend zu sehen.

Entstanden sein sollen die Bilder bei einer Überraschungsparty in London am Samstag für Sanchos englischen Nationalmannschaftskollegen Tammy Abraham (23), der die Feier mit seiner Familie und "engen Freunden" bestätigte und sich bereits "von ganzem Herzen" für die "Naivität" entschuldigt hat. Die Engländer spielen an diesem Donnerstag gegen Wales.

"Die Verantwortlichen vor Ort arbeiten - mit Blick auf die englischen COVID-19-Regeln - gerade intensiv an der Aufklärung des Vorgangs und werden sich mit Sicherheit noch äußern", teilte der BVB mit. "Wir werden dieser Einordnung aus der Ferne inmitten einer Abstellungsperiode selbstverständlich nicht vorweggreifen." Die englische FA teilte mit, über den Vorfall informiert zu sein.

Die "Sun" und Sky Sports zitierten Abraham: "Auch wenn ich überhaupt nicht wusste, dass das geplant war, möchte ich mich von ganzem Herzen für die Naivität entschuldigen." Alles, was er tun könne, sei, daraus zu lernen, sich bei allen zu entschuldigen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder vorkomme. Auf den Bildern zu sehen ist auch Nationalspieler Ben Chilwell (23). Die englische Nationalmannschaft kam am Montag vor den anstehenden Länderspielen im Teamquartier zusammen, Nationaltrainer Gareth Southgate äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall./mj/DP/mis