BVB-Profi Delaney fehlt beim Abflug nach Sevilla

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat ohne Thomas Delaney die Reise zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla angetreten.



Der dänische Mittelfeldspieler blieb am Dienstagvormittag bei seiner hochschwangeren Frau und soll im Optimalfall zum Spiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) nachkommen. Dagegen gehörte der von Knieproblemen genesene Thomas Meunier zum Reisetross. Thorgan Hazard, Dan-Axel Zagadou und Roman Bürki fehlen weiter verletzt./bue/DP/mis