BVB-Marketingchef Cramer warnt vor Überkommerzialisierung der Bundesliga

Berlin (ots) - Carsten Cramer: "Die Bundesliga ist nicht dieFormel 1" / Absage an Bundesliga-Spiele im Ausland / Erste USA-Reiseim Sommer bestätigt / Keine eigene Repräsentanz in den USA geplantBerlin, 3. November 2017 - Borussia Dortmunds-MarketingdirektorCarsten Cramer hat davor gewarnt, die Kommerzialisierung derBundesliga zu übertreiben. "Nur weil die Engländer oder Spanier zehnAnstoßzeiten haben, sollten wir nicht auch diesen Weg gehen. Wenn mannur auf die Wettbewerber achtet, neigt man schnell zu eigenenFehlern", sagte Cramer der Online-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins'Capital' (www.capital.de). "Wir müssen unser eigenes Rennen fahren."Konkret wandte sich der BVB-Manager gegen Ideen, einzelneBundesliga-Partien wie das Top-Spiel Borussia Dortmund gegen BayernMünchen oder das DFB-Pokalfinale in Zukunft in China auszutragen, umdie Vermarktung anzukurbeln. "Wir können nicht wie bei der Formel 1alle Sachen zusammenpacken und die Bundesliga von einem Land insandere fahren", sagte Cramer. "Die Bundesliga muss zuhausefunktionieren. Nur dann haben wir eine Story, für die sich auch dieFans im Ausland interessieren."In dem Gespräch mit 'Capital' bestätigte der Marketingdirektor,dass der BVB im Sommer 2018 nach den jüngsten drei Sommertouren nachAsien erstmals in die USA reisen wird. "Wir wollen jetzt den nächstenSchritt Richtung Westen machen", sagte er. "Mit Christian Pulisichaben wir auch einen Spieler, der in der amerikanischenÖffentlichkeit auf ein sehr großes Interesse stößt." MehrereFreundschaftsspiele seien geplant, derzeit arbeite der Verein aneinem Programm für die Reise. Anders als der FC Bayern planen dieDortmunder derzeit nicht, in den USA eine eigene Repräsentanz zueröffnen. Wichtiger sei es, über ein Fußballthema eine Verbundenheitzu dem Land aufzubauen - zum Beispiel über eine Kooperation mit einemVerein, sagte Cramer.