BVB: Götze mit Handverletzung zum Röntgen

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Ex-Weltmeister Mario Götze hat beim 0:0 von Borussia Dortmund im Fußball-Revierderby bei Schalke 04 am Samstag eine Handverletzung erlitten.



Der 27-Jährige war in der 57. Minute ausgewechselt worden. Nach der Partie befand er sich auf dem Weg zum Röntgen, wie der BVB via Twitter mitteilte./mj/DP/zb