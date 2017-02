Mainz (ots) -Schwierige Tage für den BVB: Erst die 1:2-Niederlage beimTabellen-Schlusslicht Darmstadt 98, dann die DFB-Strafe für abfälligeFan-Plakate und nun noch die 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspielder UEFA Champions League trotz drückender Überlegenheit.BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird am Samstag, 18. Februar2017, 23.00 Uhr, als Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF zuraktuellen Situation des Vizemeisters aus Dortmund Stellung nehmen.Am kommenden Samstagnachmittag trägt Borussia Dortmund seineBundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg vor menschenleererSüdtribüne aus: Die "Gelbe Wand" ist nach dem DFB-Urteil zumVerhalten einiger schwarzgelber Zuschauergruppen im Heimspiel gegenRB Leipzig gesperrt. Dazu wird sich der Studiogast im Gespräch mitModerator Sven Voss ebenso äußern wie zu den Chancen seines Klubs aufdas Erreichen des Champions-League-Viertelfinales - dasAchtelfinal-Rückspiel Borussia Dortmund - Benfica Lissabon überträgtdas ZDF am Mittwoch, 8. März 2017, 20.45 Uhr, live.Im "aktuellen sportstudio" am Samstag, 18. Februar 2017, richtetsich der Fokus auf den 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga - unteranderem mit dem Samstagabendspiel Hamburger SV - SC Freiburg. WeitereThemen im "aktuellen sportstudio": die Biathlon-WM in Hochfilzen unddie Ski alpin-WM in St. Moritz.http://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100 und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell