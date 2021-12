BVB-Coach Rose noch mit personellen Fragen vor Spiel in Berlin

DORTMUND (dpa-AFX) - Bei Borussia Dortmund gibt es vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC zum Abschluss der Bundesliga-Hinserie noch einige personelle Unsicherheiten. Laut Trainer Marco Rose sind die Einsätze von Torhüter Gregor Kobel, Abwehrchef Mats Hummels, Raphael Guerreiro und Marius Wolf aktuell gefährdet. "Mats und Gregor haben eine Erkältung. Da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt", sagte Rose am Freitag. Guerreiro stand zuletzt zweimal nicht im Kader und konnte nur eingeschränkt trainieren. "Da ist auch noch nicht klar, ob das funktionieren kann oder nicht", sagte Rose. Ähnliches gelte auch für Wolf, der ebenfalls beim 3:0 gegen Fürth am Mittwoch nicht im Kader gestanden hatte.

Dagegen ist der Einsatz von Thorgan Hazard am Samstag in Berlin (18.30 Uhr/Sky) nach seiner vorzeitigen Auswechslung gegen Fürth nicht gefährdet. "Toto hatte einen Krampf. Das sollte funktionieren", sagte Rose, der mit der bisherigen Hinrundenbilanz zumindest in der Liga zufrieden ist. "Wir haben bis hierhin eine anständige Hinrunde gespielt und können daraus nun eine sehr, sehr anständige machen", sagte der 45-Jährige, forderte im Vergleich zum Mittwoch aber eine Leistungssteigerung: "Ich wünsche mir, dass wir es anders machen, denn sonst wird es schwierig, etwas mitzunehmen."/lap/DP/eas