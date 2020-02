BVB Aktie: Das ist gerade noch einmal gutgegangen!

Einige Schrecksekunden hatte die Aktie Borussia Dortmund in den letzten Tagen zu überstehen. Der Wert war wie schon im Dezember am 27. Januar gleich zur Eröffnung am Widerstand bei 9,20 Euro gescheitert und zurückgeworfen worden. An den folgenden Tagen unterschritt die Aktie mehrfach ihren 50-Tagedurchschnitt.

Auch die 50-Wochenlinie bei 8,63 Euro wurde kurzzeitig unterboten, als am 5. Februar und nochmals ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



