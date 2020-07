BVB Aktie: Das Trauerspiel setzt sich fort

In der Fußballbundesliga wird derzeit nicht gespielt. Das einzige Spiel, das sich in diesen Tagen fortsetzt, ist die schwache Vorstellung, die die Bullen nun schon seit einigen Wochen bei der Aktie von Borussia Dortmund abgeben. Auch in den vergangenen Tagen setzte sich die müde und uninspirierte leichte Abwärtsbewegung unterhalb des 50-Tagedurchschnitts fort.

Den gleitenden Durchschnitt hatte die BVB-Aktie bereits im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung