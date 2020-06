BVB Aktie: Saisonfinale der Bullen und Bären?

Nach der durch das Coronavirus bedingten Pause ist das Interesse an der Fußballbundesliga zwar zurück. Gleiches kann man vom Interesse an der Aktie von Borussia Dortmund jedoch nicht behaupten. Sie war bis Mitte März auf ein Tief bei 4,33 Euro zurückgefallen. Von hier aus erholte sich der Wert in der zweiten Märzhälfte recht schnell wieder.

Nachdem am 7. April nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung