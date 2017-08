BVB-Aktie: Neuer Schwung durch bevorstehenden Transfer?

Liebe Leser,

die Aktie des börsennotierten Fußballklubs Borussia Dortmund präsentiert sich stark angesichts des bevorstehenden Wechsels von Ousmane Dembélé. Der Spieler soll dem Verein bis zu 150 Mio. Euro einbringen und wäre damit nach dem Transfer von Neymar zu Paris St. Germain auf einen Schlag der zweitteuerste der Geschichte.

Ist der Transfer jetzt schon in trockenen Tüchern?

Die Aktie nimmt die noch ausstehende offizielle Vereinsmeldung des Transfers nun wohl schon vorweg. Die Marktteilnehmer rechnen fest mit dem Wechsel des französischen Nationalspielers. Die kolportierte Ablösesumme würde dem Verein neue Möglichkeiten eröffnen. Mit dem Geld könnten weitere Spieler verpflichtet und gleichzeitig der Nachwuchs gefördert werden.

Chartanalyse: Starke Entwicklung wirkt sich positiv auf das Chartbild aus

Die Aktie ist nun endlich aus dem Trendbereich nach oben ausgebrochen und hält sich schon die zweite Woche in Folge oberhalb der Trendlinie. Die Linie sollte sich nun von einem Widerstand in eine Unterstützung wandeln und damit das Abwärtsrisiko begrenzen. Da vieles an der Realisierung des Transfers hängt, sollten Anleger die News hierzu genau verfolgen, damit sie nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.