BVB: Der 8. März ist entscheidend!

während der letzten Tage erlebte Borussia Dortmund einen Skandal, der zumindest nicht primär etwas mit dem Geschehen auf dem Platz zu tun hatte. Aufgrund des eklatanten Fehlverhaltens einiger Borussen-Fans musste das letzte Heimspiel vor teilweise leeren Rängen ausgetragen werden – eine empfindliche Schmach für die Ruhrpottler.

Die Zahlen

Positive Nachrichten sind gefragt – und der BVB bekommt diese. Wie der einzige börsennotierte Fußballverein Deutschlands jüngst mitteilte, habe das Unternehmen in der Hinrunde der Bundesligasaison 2016/2017 einen Umsatz- und Gewinnsprung vollbracht. Der Konzernumsatz verbesserte sich im ersten Halbjahr auf 214,2 Millionen Euro. Dies entspricht einem Plus von etwas mehr als einem Viertel. Beim Ebit (operativer Gewinn) verbesserte sich der Wert auf 18,2 Millionen Euro nach einem Verlust von 3,9 Millionen Euro vor Jahresfrist. Der verbuchte Überschuss wird mit 15,6 Millionen Euro angegeben.

Wie bei einem so prominenten Fußballclub zu erwarten ist, stieg der Personalaufwand des Unternehmens auch während der Hinrunde weiter an. Hohe Gehälter für Spieler, Trainer, Betreuer und nicht zuletzt für das Management sorgten für eine Zunahme der Personalkosten um 25 Prozent auf 82,3 Millionen Euro.

Die goldene Königsklasse

Dennoch sind die vom BVB präsentierten Zahlen alles in allem positiv zu bewerten. Entscheidend in diesem Geschäft sind Transfererlöse sowie Einnahmen aus der Champions-League-Teilnahme. Die Königklasse des Fußballs ist nicht nur sportlich gesehen ein lukrativer Wettbewerb, sondern vor allem auch finanziell. So erhalten die Clubs beispielsweise Prämien, die anhand des sportlichen Erfolgs aufsteigend vergeben werden. Darüber hinaus bietet der populäre Wettbewerb lukrative Zuschauereinnahmen und beträchtliche Erlöse aus der TV-Vermarktung.

Dieses Jahr könnte allerdings bereits im Achtelfinale Schluss ein. Die Schwarzgelben verloren das Hinspiel gegen Benifica Lissabon und müssen nun im Rückspiel (8. März) deutlich zulegen.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

