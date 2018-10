München (ots) - Ab sofort ANDERS fernsehen, immer und überall:BUZZWOO!, seit 1.1.2018 digitale Lead-Agentur des TV-Senders, hat dieTELE 5 Mediathek-App entwickelt, mit der ab sofort die Highlights desTELE 5-Programms immer und überall zu sehen sind! Zum Start gibt esje zwei App-Versionen für Mobile (iOS/Android) und Tablet(iOS/Android). Damit können TELE 5-Fans ihre Lieblingsprogramme immerund überall ansehen: Spielfilme, Serien und Eigenproduktionen - vonausgewählten Spielfilmen und "Buffy - im Bann der Dämonen" über"Kalkofes Mattscheibe" bis hin zu den "Star Trek"-Serien und"SchleFaZ"!Die Internetagentur BUZZWOO! GmbH betreut seit 1.1.2018 alsexklusive digitale Lead-Agentur die Website www.tele5.de und istneben der technischen Dienstleistung auch für Performance-Marketingund die Online-Redaktion verantwortlich. Die App ist, neben einemLaunch auf ein neues Videosystem und der umfangreichenSuchmaschinen-Optimierung, ein erster wichtiger Baustein der360°-Betreuung durch BUZZWOO!.Daniel Gey, Geschäftsführer BUZZWOO!: "Wir freuen uns sehr, dasswir den TELE 5-Zuschauern die Programm-Highlights nun auch 'to go'anbieten können. 'Anders ist besser' - ist nicht nur das Motto desSenders, und mit dieser App zeigen wir einmal mehr, dass das gesamtedigitale Portfolio der Marke TELE 5 herausragend, besser und ebenanders ist!"Alle Infos zur App: www.tele5.de/appÜber BUZZWOO!BUZZWOO! wurde 2004 in Stuttgart gegründet. Die inhabergeführteDigitalagentur mit einem internationalen, 40-köpfigen Team ausQuerdenkern, Weitblickern, Herzblut-Onlinern undTechnologie-Enthusiasten aus 15 Ländern, entwickelt zusammen mitbekannten internationalen Marken, Agenturen und Start-ups Lösungenfür die digitale Unternehmenskommunikation. Kunden sind u.a. PORSCHE,Carl Zeiss, Daimler, T-Systems, herbX Film, DELL, Red Bull,ProSiebenSat.1 Media, Das Erste, die RTL Group und die Ströer Media.Neben Stuttgart sitzt BUZZWOO! in München (seit 2017) und Chiang Mai(Thailand, seit 2011).Weitere Infos unter: https://www.buzzwoo.de/Pressekontakt:Burda und Fink GmbHPetra Fink-Wuestpf@burda-fink.deTel: 089-890649112Original-Content von: Buzzwoo! Munich GmbH, übermittelt durch news aktuell