BUWOG: Das ging jetzt schnell!

Liebe Leser,

am gestrigen Donnerstag hatte die BUWOG AG mitgeteilt, dass im Rahmen einer Kapitalerhöhung rund 7,3 Mio. von 12,47 Mio. möglichen neuen Aktien veräußert wurden. Nur einen Tag später konnte das auf Wohnimmobilien spezialisierte Unternehmen den vollständigen Verkauf des übrigen Aktienpakets verkünden. In diesem Fall gingen die Wertpapiere innerhalb einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger.

Beachtlicher Erlös

Der Bruttoemissionserlös des Gesamtpakets lag bei beachtlichen 305,6 Mio. Euro. Da lässt sich schon die eine oder andere Immobilie hinzukaufen. Genau dafür ist die Kapitalspritze auch gedacht. Die BUWOG will ihr Wachstum beschleunigen und vor allem in den Metropolen Wien, Berlin und Hamburg weitere Grundstücke erwerben, um dort verstärkt als Entwickler von Neubauten aufzutreten. Zudem will man das Geld „für Akquisitionen und allgemeine Unternehmenszwecke […] verwenden.“

Etwas schiefgelaufen beim Bezugspreis?

Interessant ist auch der Bezugspreis, zu dem die Neuaktien letztendlich veräußert wurden. Die BUWOG gibt hierfür 24,50 Euro an, während man in der Pressemitteilung vom 15. Mai noch schrieb, dass der maximale Angebotspreis bei 30 Euro liegen sollte. Ist hier etwas schiefgelaufen?

Wohl kaum, wenn ich mir die Kursentwicklung der Aktie anschaue. Sie war erst in den vergangenen Wochen auf ein Niveau jenseits der 25 Euro geklettert. Zuvor notierte sie unter dem nun kommunizierten Bezugspreis. Also alles im grünen Bereich.

Wie sich die Kapitalerhöhung letztendlich auf den Kurs auswirken wird, werden wir spätestens ab 7. Juni verfolgen können. Denn dann werden vermutlich alle neue Aktien im Handel der Börsen Wien, Warschau und Frankfurt auftauchen.

Ein Beitrag von Mark de Groot.