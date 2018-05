BUWOG AG Aktie: Übernahme durch Vonovia geglückt

Weitere Suchergebnisse zu "Buwog":

Nach der Ankündigung im Dezember sich mit BUWOG zusammenzuschließen, machte Europas führender börsennotierter Immobilienkonzern Vonovia (4111) mit einem Übernahmeangebot im Februar ernst und bot 29,05 € in bar pro BUWOG-Aktie. Dies entsprach einem Plus von rund 17% gegenüber dem Aktienkurs zum Zeitpunkt unserer letzten Analyse im Oktober 2017. Nachdem die ursprüngliche Annahmefrist für das Übernahmeangebot am 12.3.2018 erfolgreich abgeschlossen wurde, meldete ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.