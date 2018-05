BUTTER. macht das Rennen beim Automobil-Club Verkehr

Köln (ots) - Im Pitch um den Etat des ACV Automobil-Club Verkehrhat sich die Kreativagentur BUTTER. durchgesetzt. Die DüsseldorferAgentur ist ab sofort neue Leadagentur des ACV.BUTTER. verantwortet damit zukünftig den kommunikativen Auftrittdes ACV in allen Medien. Ziel der ersten gemeinsamen Kampagne ist es,die Marke und ihre Angebote einer breiteren Zielgruppe bekannt zumachen.Den Schwerpunkt bilden hierbei die digitalen Kanäle - mit demFokus auf Bewegtbild - und Werbemittel für den Point of Sale.Anlaufen soll die Kampagne im Herbst dieses Jahres.Die Marketingleiterin des ACV, Helen Pichler, sagte zurEtat-Vergabe: "BUTTER. hat uns mit einer sehr klaren aber auch sehrkreativen Idee überzeugt, die wir bestens in alle Kanäle übertragenkönnen. Die Idee ist auf den ersten Blick etwas verrückt, zahlt abervoll auf unsere Zielsetzung ein."Phillip Böndel, verantwortlicher Geschäftsführer Beratung,ergänzt: "Wir freuen uns, mit dem ACV nicht nur eine tolle undausbaufähige Marke gewonnen zu haben, sondern auch einen Kunden, derLust auf mutige und ungewöhnliche Kommunikation hat."Über den Automobil-Club Verkehr:Der ACV Automobil-Club Verkehr ist mit seinen derzeit 370.000Mitgliedern der drittgrößte Automobilclub in Deutschland. EuropaweitePannen- und Unfallhilfe, Fahrzeugrücktransport, Hilfe im Ausland undReiseberatung gehören zu seinem Kerngeschäft. Als modernerMobilitätsdienstleister unterstützt und fördert der ACV dieInteressen seiner Mitglieder und setzt sich für mehr Sicherheit immobilen Leben aller Verkehrsteilnehmer ein.Über die Agentur:BUTTER. ist eine inhabergeführte, unabhängige Kreativagentur anden Standorten Düsseldorf und Berlin. 1995 von Werner Buttergegründet, entwickelt die Agentur heute mit über 100 MitarbeiternKommunikationslösungen für ihre Kunden über Mediengrenzen hinweg.BUTTER. steht für Kommunikation mit gesundem Menschenverstand undklare, kluge Kampagnen.Verantwortlich für die Kommunikation:ACV:Helen Pichler, Marketingleiterin Sebastian Spichala, Brand ManagerBUTTER.:Kreation: Elmar Gerlach, Kreativdirektor Romeo Bay,Kreativdirektor Alessandra Taglialatela, Art Direktorin Jan Wedmann,Online-Konzeptioner Marlena Schönfeld, Junior TexterinBeratung: Phillip Böndel, Geschäftsführer Digitale Strategie RolfSchrickel, Geschäftsführer Beratung Laura Brosch, Junior BeraterinPressekontakt:Helen PichlerLeiterin Marketing, pichler@acv.deACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-21, 50668 Köln,Tel.: 0221 - 91 26 91 53Fax: 0221 - 91 26 91 26Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell