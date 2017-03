BUS2BUS 2017 mit weiteren namhaften Busherstellern: EvoBus, Sileo und MAN (FOTO)

Berlin (ots) -- Fachkongressmesse findet erstmals am 25. und 26. April in BerlinstattNach Linkker Oy, Otokar, Scania, VDL und Volvo haben jetzt mitEvoBus, Sileo und MAN drei weitere namhafte Bushersteller ihreTeilnahme an der BUS2BUS, die am 25. und 26. April 2017 in Berlinihre Premiere feiert, zugesagt.Ein technologischer Meilenstein erwartet die Besucher mit demFuture BUS der EvoBus GmbH der Daimler AG. Die Technik des CityPilotim Future Bus, der als autonom fahrender Stadtbus der Zukunftkonzipiert ist, zeigt auf der Premiere der Fachkongressmesse, wie die"Revolution der Mobilität" aussehen könnte. Im Fokus der Entwicklungstehen dabei emissionsfreie Antriebe, die Weiterentwicklung vonFahrerassistenzsystemen beziehungsweise die Teilautomatisierung vonFahrfunktionen sowie Themen rund um die Vernetzung des Busses mit derInfrastruktur, beispielsweise BRT-Betriebssystemen, sowie seineElektrik/Elektronik-Architektur.Sileo ist Pionier in der Entwicklung von hocheffizientenelektrischen Antrieben für Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr. DasUnternehmen aus Salzgitter fertigt serienreife Elektrobusse.Kombiniert mit einem ganzheitlichen Betriebskonzept gestaltet Sileoden Stadtverkehr umweltverträglich, geräuscharm und lokalemissionsfrei. Sileo-Elektrobusse sind bereits in Schleswig-Holstein,Thüringen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Auf der BUS2BUS wirdder Sileo S12 als Depotlader mit einer Reichweite von bis zu 280Kilometern vorgestellt. "Da wir ein Hightech-Produkt produzieren undvertreiben, spielt die Digitalisierung der Arbeitsumgebung bei unseine große Rolle - sowohl seitens der Anwender als auch in derImplementierung in den Fahrzeugen und in der Ladetechnik," soSileo-Vertriebsleiter Sven Bohnstedt.Mit MAN Truck & Bus ist ein weiterer führender internationalerNutzfahrzeughersteller an Bord der BUS2BUS. MAN bietet Busse fürStadt-, Überland- und Reiseverkehr. Rudi Kuchta, Head of Sales Busbei MAN Truck & Bus: "MAN wird künftig kein fahrendes Eisenverkaufen, sondern Transportlösungen, die sich auf Konnektivitätstützen. Um die Effizienzpotenziale, die noch im Markt liegen, wieLeerfahrten, Auslastung, vorausschauende Wartung und ähnliches, zuerschließen, will das offene und cloud-basierte Betriebssystem RIOeine wichtige Rolle spielen." MAN Truck & Bus wird auf der BUS2BUSden modularen Technologieträger eines eBusses zeigen. Dabei kann dieAnzahl der Energiespeichermodule je nach erforderlicher Reichweiteund Beförderungskapazität kombiniert werden. Passend hierzu stelltMAN sein neues spezialisiertes Team vor, dass Verkehrsbetriebe undFlottenbetreiber zu alternativen Antrieben berät.Neben Busherstellern werden sich auf dem Marktplatz der BUS2BUSauch Aussteller aus den Segmenten Dienstleistungen, Wartung,Infrastruktur sowie Komponenten & Zubehör, Digital Services, Komfort& Design und Fresh Travel präsentieren.Weitere Informationen zur BUS2BUS 2017 finden Sie unterwww.bus2bus.berlin.Kontakt Messe Berlin:Susanne TschenischPR ManagerT +4930 3038-2095tschenisch@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell