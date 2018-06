BURGER KING® feiert Saudi-Arabiens Frauen hinterm Steuer

Hannover/München (ots) -Gleich welches Alter, welche Herkunft oder welches Geschlecht:BURGER KING® heißt jeden Gast willkommen. BURGER KING® freut sich nunumso mehr, seit dem 24. Juni auch die weiblichen Autofahrer inSaudi-Arabien auf dem Fahrersitz am Drive-Thru-Schalter in Empfang zunehmen und feiert dies mit einer einmaligen WHOPPHER Aktion.Bis zur Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabiendurch den Kronprinz Mohammed bin Salman war es Frauen nicht erlaubt,selbst Auto zu fahren. Um diese historische Wende zu feiern, hatBURGER KING® einen speziellen WHOPPER® exklusiv für die Frauen hinterdem Steuer kreiert: den WHOPPHER. Jede Frau, die dann vom 24. Junibis 24. Juli in einem Drive-Thru in Saudi-Arabien im Auto vorfährt -ob allein, mit Freunden oder der Familie -, erhält einen WHOPPHERgratis.Die Verpackung des besonderen WHOPPER® ist auf das Wesentlichereduziert und stellt das eigens kreierte WHOPPHER Logo und dessenUntertitel "Celebrating Our Driving Women" - auf Arabisch und auchauf Englisch in den Mittelpunkt. Durch den Launch des WHOPPHER feiertBURGER KING® die Möglichkeit, jeden Gast - männlich und weiblich - inSaudi-Arabien im Restaurant und endlich auch hinter dem Steuer amDrive-Thru-Schalter begrüßen zu können.Pressekontakt:BURGER KING® PRESSEBÜROAnsprechpartner: Stefan Rybkowski, Julia WirflerTELEFON: 089 / 12 44 50MAIL: burgerking@emanatepr.comKONTAKT BURGER KING®Ansprechpartner: Friderike WeissTELEFON: 0511 / 288 10 701MAIL: friderike.weiss@burgerking.deOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell