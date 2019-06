BURGER KING feiert Liebe & Diversity mit dem WHOPPER Diamond

München/Hannover (ots) -Passend zum Pride Month feiert BURGER KING® Liebe und Diversity -und das ganz im Zeichen der YOUR WAY Markenphilosophie. InDeutschland ist die gleichgeschlechtliche Ehe bereits festerBestandteil der Gesellschaft. Doch Homosexualität stößt längst nichtüberall in der Welt auf Akzeptanz. Für BURGER KING® ein guter Grund,um Dima und Alvar aus dem Ausland nach Deutschland einzuladen undderen Hochzeitsfeier auszurichten - denn Liebe kennt keine Grenzen.Anlässlich ihres großen Tages erhielten beide zwei WHOPPER Diamonds,gefasst in Eheringe, als Symbol für ihre flammende Liebe. Die WHOPPERDiamonds sind streng limitierte Unikate, die aus der Asche desgleichnamigen und beliebten Flagship-Produkts von BURGER KING®gepresst worden sind. Durch einzigartige Handarbeit wurden dieWHOPPER® so zu einem ganz besonderen Zeichen für Liebe und Diversity.Die Familien und engsten Freunden begleiteten die beiden Männer anihrem wohl schönsten sowie emotionalsten Tag im Leben.Mit der Aktion beweist BURGER KING®, dass jeder in unserenRestaurants willkommen ist - genau so wie er ist. Die YOUR WAYMarkenphilosophie steht in diesem Zusammenhang nicht nur fürIndividualität, sondern vor allem auch für Toleranz undSelbstbestimmung. Um diese Botschaft stolz nach außen zu tragen, istdie BURGER KING Deutschland GmbH als Sponsor beim diesjährigenChristopher Street Day (CSD) am 7. Juli in Köln dabei und unterstütztden Lesben- und Schwulenverband in Deutschland mit einer Spende. Dimaund Alvar werden beim Kölner CSD vor Ort sein und ihre Liebe als nunverheiratetes Ehepaar feiern sowie gemeinsam mit einer Vielzahl anBesuchern für die Rechte der LGBT-Community einstehen.Film zur Hochzeit von Dima & Alvar: https://youtu.be/fHHFss5EtnMPressekontakt:BURGER KING® PRESSEBÜROAnsprechpartner: Stefan Rybkowski, Fabienne GützkowTELEFON: 089 / 12 44 50MAIL: burgerking@emanatepr.comOriginal-Content von: BURGER KING Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell