BUNDdebatte mit Katja Kipping, Robert Habeck und Norbert Walter-Borjans - Wege in eine zukunftsfähige Wirtschaft

Berlin (ots) - Termin: Diskussionsrunde #BUNDdebatte "Wege in eine zukunftsfähige Wirtschaft"Datum/Zeit: 17. Juni, ab 19.00 UhrOrt: Zoom-Webinar / Anmeldung erbeten (Link siehe unten)mit:Katja Kipping , Vorsitzende Die LinkeNorbert Walter-Borjans , Vorsitzender der SPDRobert Habeck , Vorsitzender Bündnis 90/Die GrünenOlaf Bandt , BUND-VorsitzenderHelix Heyer , Vorstandsmitglied BUNDjugendModeration: Louisa DellertDie Debatte, wie der Wirtschaft in und nach der Corona-Krise geholfen werden kann, ist in vollem Gang. Aus Sicht des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) steht fest: Die Wege aus der Corona-Krise müssen in Einklang gebracht werden mit der Bekämpfung der Klimakrise und dem Artensterben. Gleichzeitig brauchen wir Sofort-Maßnahmen, die neben den ökologischen Anforderungen zunächst denen zugutekommen, die am stärksten von der Krise betroffen sind. Hierzu hat sich der BUND in den vergangenen Wochen mehrfach zu Wort gemeldet.Der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt und Helix Heyer (Teil des BUNDjugend-Vorstandes) diskutieren die BUND-Forderungen nach Investitionen in eine zukunftsfähige Wirtschaft (https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/nachha ltigkeit/investitionen_in_eine_zukunftsfaehige_wirtschaft.pdf) sowie Anforderungen ans Konjunkturpaket der Bundesregierung (https://www.bund.net/file admin/user_upload_bund/bilder/veranstaltungen/2020/Sommerabend_2020/BUND_DerPari taetische_AnforderungenKonjunkturpaket.pdf) mit den Parteivorsitzenden Katja Kipping (Die Linke), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) und Norbert Walter-Borjans (SPD). Die Veranstaltung findet virtuell statt und wird technisch über ein "Zoom-Webinar" realisiert. Die Panelist*innen schalten sich dezentral zu. Moderiert wird die Debatte von Louisa Dellert.#BUNDdebatte feat. Jessy James LaFleur "Die vier Elemente ..."In guter Tradition der BUND-Sommerfeste stimmt auch in diesem Jahr die Spoken-Word-Künstlerin Jessy James LaFleur Teilnehmer*innen und Interessierte auf die Debatte ein. Den Text und Clip finden Sie unter: http://www.bund.net/debatteTechnische Hinweise: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass für diesen Termin eine Anmeldung erforderlich ist. Anmeldeschluss: 17. Juni um 14 Uhr , danach schicken wir Ihnen die Zugangsdaten per E-Mail zu. Unter nachfolgendem Link können Sie sich anmelden:http://www.bund.net/ueber-uns/veranstaltungen/bunddebatte/ja-ich-bin-dabei/Sie können die #BUNDdebatte damit direkt im Zoom-Raum verfolgen, sind allerdings - im Gegensatz zu den Panelist*innen - weder hör- noch sichtbar geschaltet. Über die Zoom-Chatfunktion können Gäste der #BUNDdebatte Fragen an die Runde stellen. Ein BUND-Team sichtet die Fragen und leitet eine Auswahl davon an das Panel der #BUNDdebatte weiter.Fragen und Anregungen, die uns über die BUND-Kanäle auf Twitter (@bund_net), Facebook (@bund.bundesverband), Instagram (@bund_bundesverband) und youtube (@bundgermany) beziehungsweise über den Hashtag #BUNDdebatte erreichen, können auch in die Auswahl gelangen.Das Format kann auch ohne Anmeldung auf http://www.bund.net/debatte beziehungsweise auf dem BUND-youtubeKanal (@bundgermany) im Livestream verfolgt werden . Die Debatte wird aufgezeichnet und wird im Anschluss zum Abruf bereitstehen.Die #BUNDdebatte kann für die Medienberichterstattung genutzt werden - Bild- und tonmitschnitte sind erlaubt.Über Ihre Teilnahme und Interesse freuen wir uns sehr. Bei Fragen melden Sie sich gerne unter presse@bund.net.Pressekontakt:BUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,http://www.bund.netSie erreichen die Pressestelle zurzeit vorrangig mobil:Sigrid Wolff: 0162-96 11 946Daniel Jahn: 0170-160 66 58Judith Freund: 0176-476 841 64Heye Jensen: 01590-633 23 72Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7666/4624803OTS: BUNDOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell