BUND und Heinrich-Böll-Stiftung: Insektenatlas - Daten und Fakten über Nütz- und Schädlinge in der Landwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Insektenatlas: Globales Insektensterben muss mit nachhaltigerAgrarpolitik verhindert werden75 Prozent unserer wichtigsten Kulturpflanzen sind von der Bestäubungsleistungvon Insekten abhängig. Doch global verzeichnen Insektenpopulationen dramatischeRückgänge. So sind etwa bei der Hälfte der 561 Wildbienenarten in Deutschlanddie Populationen rückgängig. Das stellt der Insektenatlas 2020 fest, den dieHeinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) heute in Berlin erstmalig vorgestellt haben. Insekten halten dasökologische System dieses Planeten am Laufen. So droht beim Wegfall tierischerBestäubung einzelnen Obst- und Gemüsesorten wie Äpfeln, Kirschen, Pflaumen oderGurken ein Ernterückgang von bis zu 90 Prozent. Insekten verbessern zudem durchdas Zersetzen von Dung und abgestorbenen Pflanzenteilen die Bodenqualität undreduzieren Pflanzenschädlinge. So können dem Insektenatlas zufolge Marienkäferden Befall mit Getreideblattläusen um 80 Prozent reduzieren.Unbestritten sind Insekten eine wichtige Grundlage der Landwirtschaft undunserer Lebensmittelproduktion. Dennoch zerstört die intensive Landwirtschaftmit ihren Folgen die Lebensgrundlage von Insekten in immer größerem Ausmaß:Große, monotone Felder ohne Hecken oder Grüninseln sowie Kunstdünger undPestizide vernichten Rückzugsgebiete von Nützlingen und fördern die Ausbreitungvon Schädlingen. Barbara Unmüßig, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung: "Derglobale Schwund von Insekten ist dramatisch. Ursache Nummer 1 ist dieindustrielle Landwirtschaft: Weltweit treiben Monokulturen mit Energie- oderFutterpflanzen für unsere Massentierhaltung in Ländern wie Brasilien oderIndonesien die Entwaldung, monotone Agrarwüsten und den Pestizideinsatz massivvoran. So hat sich alleine in Argentinien der Pestizideinsatz seit den 1990erJahren verzehnfacht. In der EU längst verbotene oder nicht mehr lizensiertePestizide der großen Chemieunternehmen wie Bayer und BASF werden globalweiterhin fast unbeschränkt gehandelt. Mit dem Resultat, dass in Kenia fast 50Prozent der Pestizide hochtoxisch für Bienen sind und in Brasilien über 30Prozent."Mit Blick auf die Agrarindustrie betont Unmüßig weiter: "Von industriellerLandwirtschaft profitieren nur die großen Agrarkonzerne - auf der Streckebleiben Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, Konsumentinnen und Konsumenten und ebenauch die Insekten. Die Politik muss endlich ihrer Verantwortung gerecht werdenund umsteuern - in Europa und in den Handelsbeziehungen mit Drittländern. ImMercosur-Abkommen ist auch eine Zollreduktion für Chemieprodukte ausgehandeltworden, unter die auch Pestizide fallen. Das Ziel noch mehr Pestizide in dieartenreichsten Regionen der Welt zu exportieren verhöhnt alle nationalenNachhaltigkeitsbemühungen. Pestizide, die in Europa aufgrund ihrergesundheitsschädlichen oder gravierenden ökologischen Wirkung nicht mehrzugelassen sind, dürfen von deutschen Konzernen auch nicht länger in anderenLändern vertrieben werden."In diesem Zusammenhang betont Olaf Bandt, Vorsitzender des BUND, wie wichtigeine Reduzierung des Fleischkonsums für den Insektenschutz sei. "Das Sojafutterfür die intensive Tierhaltung stammt aus südamerikanischen Staaten, die dafürartenreiche Landschaften in Monokulturen verwandeln. Wir müssen beimInsektenschutz auch unseren Lebensstil hinterfragen: Weniger Fleisch und Milch,dafür artgerecht gehalten und mit fairen Preisen für die Bauernhöfe, das wärewichtig. Die im Einklang mit der Natur wirtschaftenden Landwirtinnen undLandwirte brauchen ein einträgliches Auskommen. Doch Insektenschutz wird bislangnicht an der Ladenkasse bezahlt, Bäuerinnen und Bauern bekommen ihn nichtentlohnt. Hier ist nicht nur die Bundesregierung, sondern auch der Handel in derPflicht, für faire Erzeugerpreise zu sorgen."Heinrich-Böll-Stiftung und BUND sind sich einig, dass die bislang von derPolitik ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um das Insektensterben zubeenden. Olaf Bandt: "Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind sich einig,wie gravierend das fortschreitende Insektensterben ist. Doch politisch gehandeltwurde bisher kaum. Die Vorschläge der Bundesregierung imInsekten-Aktionsprogramm reichen nicht aus. Ohne einen Umbau der Landwirtschaftist das Sterben von Schmetterlingen, Hummeln und Käfern nicht zu stoppen." Dabeimüsse die Agrarpolitik die Betriebe unterstützen, weniger Pestizide einzusetzen,weniger Dünger auszubringen und mehr Lebensräume für Insekten zu schaffen. "DieLandwirtschaft muss beim Schutz der Insekten Teil der Lösung werden. Es brauchtdeshalb für Bäuerinnen und Bauern mehr Beratung und andere Fördermittel, aber esbraucht auch klare gesetzliche Vorgaben, beispielsweise in Schutzgebieten", soBandt weiter. "Öffentliches Geld muss zum Schutz der Insekten eingesetzt werden.Die knapp 60 Milliarden Euro, die jährlich für Europas Landwirtschaft ausgegebenwerden, müssen in der neuen Förderperiode an eine naturfreundliche,klimaschonende und tiergerechte Landwirtschaft gebunden werden."Weitere Informationen: Der Insektenatlas steht unter www.bund.net/insektenatlasbzw. www.boell.de/insektenatlas zum Download bereit.Der Atlas bietet auf über 50 Seiten und in über 80 Grafiken viele Daten undFakten über die Nütz- und Schädlinge in der Landwirtschaft.Der Atlas kann für Unterrichtszwecke auch klassensatzweise bei derHeinrich-Böll-Stiftung bestellt werden.Pressekontakt:Pressekontakt BUND: Katrin Wenz BUND-Agrarexpertin, 030-27586-549,E-Mail: katrin.wenz@bund.net bzw. 