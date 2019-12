BUND stellt Konzept zur Einhaltung der Klimaziele 2030 im Verkehr und Strategie für nachhaltige Mobilität vor

Berlin (ots) - Termin:PressekonferenzDatum/Zeit:19. Dezember 2019, 10.00 UhrOrt:Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Reichstagufer 1410117 BerlinRaum 4mit:Olaf Bandt, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)Dr. Werner Reh, stellv. Sprecher Bundesarbeitskreis Verkehr des BUNDJens Hilgenberg, Leitung Verkehrspolitik des BUNDDer Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) möchte Ihnen dasBUND-Konzept zur Einhaltung der Klimaziele 2030 im Verkehr auf einerPressekonferenz vorstellen.Die von der Bundesregierung im Klimaschutzgesetz aufgezeigten Maßnahmen zurEinhaltung der Klimaziele sind auch aus der Sicht der Wissenschaft unzureichend.Besonders hohe Defizite gibt es im Verkehrssektor, der bisher sämtlicheKlimavorgaben verfehlt hat. Die im Klimaschutzgesetz vorgegebenenTreibhausgasminderungen lassen sich mit den geplanten Maßnahmen nichtrealisieren. Die Klimaziele 2030 sind nur mit einer grundlegenden Verkehrswendezu nachhaltiger Mobilität einzuhalten. Dafür liegen zahlreicheMaßnahmenvorschläge auf dem Tisch: von einer CO2-Steuer, über die Abschaffungklimaschädlicher Subventionen, eine Stärkung Senkung der Bahn, eineInvestitionsoffensive für klimagerechte Mobilität bis hin zu ordnungspolitischenMaßnahmen. All diese Maßnahmen hat der BUND in ein stimmiges, ganzheitlichesKonzept nachhaltiger Mobilität integriert, zu dem alle Verkehrsträger ihrenBeitrag leisten. Auf diese Weise werden ökologische Ziele erreicht und zugleichdie soziale Gerechtigkeit und Effizienz verbessert.Wir freuen uns, eine Vertreterin/einen Vertreter Ihrer Redaktion auf derPressekonferenz zur Vorstellung des Papiers und den damit verbundenenAnforderungen an das Verkehrsministerium begrüßen zu können und bitten umAnmeldung unter presse@bund.net. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweisbeziehungsweise Ihre gültige Jahresakkreditierung 2019 mit.Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.Pressekontakt:BUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7666/4471410OTS: BUNDOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell