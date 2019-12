BUND zu den neuen Wolfzahlen: Mehr Wölfe, mehr Herdenschutz

Berlin (ots) - Die Wolfsbestände wachsen, dies zeigen die neuen Zahlen desBundesamts für Naturschutz, die heute veröffentlicht wurden. Insgesamt 105Rudel, 25 Paare und 13 sesshafte Einzeltiere durchstreifen vor allem Sachsen,Brandenburg und Niedersachsen, aber auch andere Bundesländer. Der Bund fürUmwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bewertet diese Entwicklung positiv,warnt jedoch vor falschen Rückschlüssen. "Die Entwicklung der Wolfsbestände istein gutes Zeichen", erklärt Magnus Wessel, Leiter der Naturschutzpolitik desBUND. "Mit rund 273 erwachsenen Wölfen ist die Art in Deutschland aber nochimmer weit von einem günstigen Erhaltungszustand von 1000 erwachsenen Tierenentfernt. Das bestätigt auch der kürzlich veröffentlichte FFH-Bericht der EU."Betroffen von der Rückkehr der Wölfe sind vor allem Weidetierhaltende, und dahauptsächlich Schäfereien. "Statt weiter Öl ins Feuer zu gießen undMeinungsmache zulasten der Wölfe zu betreiben, sollte sich die Politik endlichauf konstruktive Lösungsansätze fokussieren, die den Betrieben wirklich helfen -der Herdenschutz steht dabei an erster Stelle", so Wessel weiter. Neben dervollständigen Erstattung der Kosten von Elektrozäunen und gegebenenfallsHerdenschutzhunden muss auch die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation derWeidetierhaltenden im Vordergrund stehen. Wessel: "Vielen Schäferinnen undSchäfer steht das Wasser schon seit Jahren wirtschaftlich bis zum Hals - auchganz ohne Wölfe. Deshalb braucht es endlich deutlich bessere wirtschaftlicheRahmenbedingungen für die Weidetierhaltung, um diese ökologisch wertvolle Formder Landnutzung zukunftsfähig zu machen."Mit Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der erstkürzlich klargestellt hat, dass die Tötung von Wölfen nur in klar belegtenAusnahmesituationen zulässig ist, kritisiert der BUND die lauter werdendenStimmen für den pauschalen Abschuss von Wölfen. "Forderungen nach präventivenAbschüssen ganzer Rudel, nach wahllosen Quotenjagden und wolfsfreien Zonen,haben damit einen klaren Dämpfer erhalten", so der Artenschutzexperte des BUND."Der wahllose Abschuss von Wölfen ist kein Ersatz für Herdenschutz, mit EU-Rechtunvereinbar und zudem unwirksam, da jederzeit neue Wölfe einwandern können."Tatsächlich problematische Wölfe könnten auch nach heutiger Rechtslage bereitsgetötet werden. Daher sind auch Änderungen der Gesetzeslage nicht zielführend.Wessel abschließend: "Die vorgeschlagene Änderung des Bundesnaturschutzgesetzesmuss vom Tisch. Wir fordern Bundesumweltministerin Svenja Schulze auf, denVorschlag zurückzuziehen und diesen Dammbruch im Artenschutz zu verhindern. EinGesetz, das zum Ziel hat, die Tötung von Wölfen, aber auch von allen anderengeschützten Tieren, zu erleichtern, ist das Gegenteil von dem, was wirangesichts des Artensterbens brauchen."Mehr Informationen: Stellungnahme des BUND zur Änderung desBundesnaturschutzgesetzes: http://ots.de/lgwAZiPressekontakt:BUND-Pressestelle:Sigrid Wolff | Daniel Jahn | Judith Freund | Heye JensenTel. 030-27586-425 | -531 | -497 | -464 | E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7666/4456169OTS: BUNDOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell