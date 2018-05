BUND legt Abschaltplan für AKW und Kohlekraftwerke vor

Berlin (ots) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) hat heute einen Abschaltplan für Atomkraftwerke (AKW) undKohlekraftwerke vorgelegt. Diese Analyse zeigt, dass das Stilllegender klimaschädlichsten Kohlekraftwerke bis 2020 und eine deutlicheBeschleunigung des Atomausstiegs in Deutschland möglich sind, ohnedie Versorgungssicherheit zu gefährden. "Der Abschaltplan ist eineAufforderung an die politisch Handelnden endlich tätig zu werden",erklärt der BUND-Vorsitzende Hubert Weiger bei der Vorstellung desAbschaltplans in Berlin.Der BUND hat in dem Abschaltplan eine konkrete Leistungsbilanzerstellt und nennt Kraftwerke sowie Jahreszahlen für die Abschaltung.Im Fokus stehen dabei die Jahre 2020 und 2023. Dieser Zeitraum giltals besondere Herausforderung für die Versorgungssicherheit, da inihn einerseits das gesetzliche Ausstiegsdatum der Atomkraft fällt.Andererseits muss gut die Hälfte der Kohlemeiler vom Netz, um dasdeutsche Klimaziel 2020 erreichen zu können.Der BUND-Abschaltplan zeigt, dass das möglich ist und deutlichmehr Kohlekraftwerke kurzfristig vom Netz genommen werden können, alsbisher diskutiert wird, und dass dies auch mit einer deutlichenBeschleunigung des Atomausstiegs verbunden werden kann. Im Ergebnisgeht der Leistungsüberschuss in Deutschland zwar zurück, aber dieVersorgung bleibt auch in Stunden ohne Sonne und mit wenig Windgewährleistet. "Deutschland hat im ersten Quartal 2018 imDurchschnitt die Stromproduktion von fünf großen Kraftwerkenexportiert. Allein vor diesen Hintergrund erstaunt es, dass die neueBundesregierung sich nicht auf die kurzfristige Stilllegung derklimaschädlichsten Kohlekraftwerke verständigt hat", sagt derBUND-Vorsitzende. "Wir wollen mit unserer Analyse zeigen, dass vielmehr möglich ist, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist."Der BUND-Abschaltplan legt dar, dass die Versorgungssicherheitgewahrt ist, wenn die Politik nicht weiter abwartet, sondernflankierend zu den Abschaltungen die Energiewende aktiv voran bringt.Die Berechnungen der Leistungsbilanz basieren dabei hauptsächlich aufWerten etwa der Bundesnetzagentur oder der Übertragungsnetzbetreiber.Abweichungen und andere Annahmen werden begründet. "Wir wollen mitunserer Analyse einen wichtigen Anstoß zu einer transparenten Debatteim Rahmen der Atomgesetz-Novelle und der sich konstituierendenKohle-Ausstiegs-Kommission liefern", erklärt Weiger.In einer Abschaltliste für Kohlekraftwerke schlägt der BUND dieBlöcke vor, die als erstes vom Netz müssten, um das Klimaziel 2020erreichen zu können. Es geht um alle größeren Kohlekraftwerke, dievor 1990 ans Netz gegangen sind, um so die Kohlekapazität amStrommarkt auf 20 Gigawatt zu reduzieren. Als eine neue Maßnahme zurErmöglichung eines sozialverträglichen Kohleausstiegs und derAbsicherung der Versorgungssicherheit in Extremsituationen schlägtder Umweltverband die Einführung einer zusätzlichenKohleausstiegsreserve in Höhe von sechs bis acht Gigawatt vor."Das Pariser Klimaabkommen erfordert den Ausstieg aus der Kohlenoch vor 2030. Die Bunderegierung ist in der Verantwortung für dasErreichen der Klimaziele, sie muss den Ausstieg gesetzlichfestschreiben und für einen gerechten Strukturwandel sorgen. Für dasErreichen des Klimaziels 2020 muss sie jetzt ein Sofortprogramm aufden Weg bringen. Weiteres Abwarten ist unverantwortlich", so derBUND-Vorsitzende weiter. Durch die klimapolitische Untätigkeit derletzten Jahre hat sich das deutsche "Klimaproblem" immer stärkerzugespitzt. Nach den neueren Emissionsprognosen wird das deutscheKlimaschutzziel 2020 um zehn Prozentpunkte verfehlt.Gleichzeitig zum Kohleausstieg können auch die Atommeilerschneller als gesetzlich vorgesehen vom Netz gehen. Die sieben AKW,die aktuell noch am Netz sind, bedeuten ein ständigesSicherheitsrisiko für die Bevölkerung und müssen so schnell wiemöglich stillgelegt werden. Die Bundesregierung will die Novelle desAtomgesetzes bislang aber nicht zu einer echten Beschleunigung desAtomausstiegs nutzen. "Der BUND fordert den sofortigen Atomausstieg.Mindestens muss die aktuelle Überarbeitung des Atomgesetzes genutztwerden, um weitere Übertragungen von Strommengen gesetzlich zuverbieten", sagt Weiger. Ohne diese Übertragung würden die AKWinsgesamt zehn Jahre weniger laufen und die Produktion von 300 Tonnenhochradioaktivem Atommüll würde vermieden werden.Raus aus Atom und Kohle und trotzdem die Energieversorgung sichern- dies ist möglich wenn die Energiewende vorangetrieben wird. "Esgeht darum, die Erneuerbaren Energien engagiert weiter auszubauen unddie energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen für eine Energiewende,die im Wesentlichen auf Windenergie und Photovoltaik basiert, zuschaffen", so Weiger. Dies bedeutet einen Ausbau von flexiblendezentralen KWK-Kraftwerken, eine Reduktion des Stromverbrauchs, eineoptimierte Auslastung der Stromnetze und eine deutliche Steigerungder Möglichkeiten zur Lastreduktion.Den BUND-Abschaltplan finden Sie als PDF zum Download unter:http://ots.de/P9Zc4MGrafiken zum BUND-Abschaltplan finden Sie unter:https://www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionen/#c9852Pressekontakt:Thorben Becker, BUND-Atomexperte, Tel.: 030-27586-421,E-Mail: thorben.becker@bund.net,Tina Löffelsend, BUND-Expertin für Energiepolitik,Tel.: 030-27586-433, E-Mail: tina.loeffelsend@bund.net,bzw. 