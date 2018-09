BUND fordert von Agrarministern: Nutzt diese EU-Agrarreform für mehr Ökologie, für mehr Gerechtigkeit, für mehr Soziales (AUDIO)

Berlin (ots) -Christian Rehmer, Experte für Agrarpolitik beim Bund für Umweltund Naturschutz Deutschland (BUND) über die Erwartungen des BUND andie Agrarministerkonferenz, die vom 26. bis zum 28. September in BadSassendorf stattfindet:Anmoderationsvorschlag: Zweimal im Jahr treffen sich dieAgrarministerinnen und Agrarminister sowie zuständige Senatoren derStadtstaaten zur Agrarministerkonferenz. Einmal im Frühjahr undeinmal im Herbst. Von heute bis Freitag findet die so genannteHerbstkonferenz in Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen statt. Mitüber 60 Tagesordnungspunkten ist die Konferenz prall gefüllt.Angesichts des Dürresommers oder der anstehenden Reform derEU-Agrarpolitik gibt es viel zu diskutieren. Daher nutzen wir dieGelegenheit mit dem Leiter für Agrarpolitik des BUND, ChristianRehmer, über die Agrarministerkonferenz zu sprechen.Erste Frage: Was sind für Sie die wichtigsten Themen derHerbstkonferenz in Bad Sassendorf?O-Ton 1 (Christian Rehmer, 18 Sek.): Also das ganz klar wichtigsteThema für den BUND ist die Zukunft der EU-Agrarpolitik. WeitereThemen, die aus unserer Sicht auf der Agrarministerkonferenz sehrwichtig sind, ist der Ökolandbau, ist der Umgang mit Pestiziden, mitder Gentechnik oder natürlich auch das Thema Digitalisierung in derLandwirtschaft.Zweite Frage: Ein sehr heißer Sommer liegt hinter uns. VieleBäuerinnen und Bauern haben sehr viel weniger geerntet, alsnormalerweise. Dafür gibt es nun Dürrehilfen vom Staat. Wie steht derBUND dazu und was muss sich ändern, damit die Landwirtschaft bessermit den Klimaschwankungen zurechtkommt?O-Ton 2 (Christian Rehmer, 43 Sek.): Der BUND findet es richtig,dass die Betriebe, die diesen Sommer enorme wirtschaftliche Einbußenhatten, das denen geholfen wird. Grundsätzlich müssen wir uns aberüberlegen: Das kann nicht jeden Sommer so weitergehen. Wir brauchensowohl Klimaschutz - ganz grundsätzlich -, wir brauchen aber auchklimaangepasste Systeme in der Landwirtschaft. Was soll das heißen?Also zum Beispiel muss der Humus-Anteil im Boden erhöht werden. Wirbrauchen wieder mehr Wasser in der Landschaft. Wir müssen Moorewieder vernetzen. Wir müssen Feuchtgebiete schützen. Und wir müssen -ganz, ganz wichtig - das Grünland schützen. Unter Grünland gibt esmehr Humus als unter Ackerland, Grünland sind Wiesen und Weiden. Undwir brauchen auch Tiere, die dieses Grünland beweiden. Das sind allesPunkte, die wir ganz im Kontext des Klimaschutzes voranbringenwollen.Dritte Frage: Sie sprachen die Tier- und Weidehaltung an. Waserwarten Sie hierbei von der Agrarpolitik?O-Ton 3 (Christian Rehmer, 57 Sek.): Also der BUND steht dafür,dass grundsätzlich die Tierhaltung umgebaut wird. Umgebaut heißt, voneiner Intensiv-Tierhaltung, die vor allem in Ställen ist, die aufKosten von Umwelt, von Mensch und von Tier geht, hin zu einerTierhaltung mit Tieren auf der Weide, mit Tieren in artgerechtenStällen oder auf Ökohöfen. Das können die Bäuerinnen und Bauern nichtalleine stemmen. Dafür braucht man ein langfristiges Ziel, dafür istauch die Bundesregierung zuständig, man braucht Förderprogramme undman braucht auch Zeitangaben, in welchen Schritten der Umbau derNutztierhaltung vorangehen soll. Politisch fordern wir, damit auchVerbraucherinnen und Verbraucher ihren Anteil am Umbau derTierhaltung leisten können, eine verbindliche, staatlicheHaltungskennzeichnung. Das können Sie sich ungefähr so vorstellen,wie bei den Eiern: von null bis drei. Da kann auch jeder erkennen,was ist ein Bio-Ei und was ist ein Käfig-Ei. Dasselbe wollen wir auchfür Fleisch. Oder Milch. Oder Käse. Oder andere tierische Produkte -von allen Tieren.Vierte Frage: Ein heiß diskutierter Punkt ist ja, ob es ab Januarverboten sein soll, Ferkel ohne Betäubung zu kastrieren. MehrereBundesländer und die Agrarwirtschaft wollen dieses Verbot um bis zufünf Jahre nach hinten verschieben. Was sagt der BUND dazu?O-Ton 4 (Christian Rehmer, 59 Sek.): Also seit fünf Jahren ist jaklar, dass es zum 1.1.2019 verboten sein wird, Ferkel ohne Betäubungzu kastrieren. Bäuerinnen und Bauern haben sich von der Agrarlobbydort ein bisschen blenden lassen. Die Agrarlobby hat ihnen jahrelangeingeredet: ,Wir kriegen das schon irgendwie hin, das wird nichtpassieren. Die Agrarpolitik wird das irgendwie aufschieben oderändern oder so weiter.' Und jetzt, kurz vor Ende, haben wir eineTorschlusspanik. Das ist ein klassisches Politikversagen. Aus Sichtdes BUND ist es wichtig, dass nicht-kurative Eingriffe - alsoEingriffe am Tier, die irgendwie gemacht werden, um das Tier für denStall zu machen, um das Tier irgendwie halten zu können - dass die,soweit es geht, vermieden werden. Und wenn man einen kurativenEingriff macht, also in dem Fall eine Kastration, dannselbstverständlich mit einer Betäubung. Es gibt bereits drei Systeme,alle haben ihre Vor- und Nachteile, eins dieser Systeme wird aberjahrelang bereits vom Neuland-Verband angewandt und das finden wirrichtig. Wir finden, alle Tierhalterinnen und Tierhalter sollten sichdas bei Neuland mal anschauen.Fünfte Frage: Die EU-Agrarpolitik - kurz GAP - soll reformiertwerden. Ab 2021 soll es für die GAP neue Regeln geben. Diese hat dieEU-Kommission Anfang Juni 2018 veröffentlicht und seitdem wird in derAgrarpolitik heftig darüber diskutiert. Wie sieht der BUND das undwas erwarten sie von der Agrarministerkonferenz?O-Ton 5 (Christian Rehmer, 57 Sek.): Für die EU-Agrarpolitikwerden jedes Jahr 55 bis 60 Milliarden Euro ausgegeben. Das ist jedeMenge Geld, mit dem man gute Dinge tun könnte. Momentan wird dergrößte Teil dieses Geldes einfach so an die Landwirtschaftausgeschüttet. Der BUND sagt: Das kann so nicht weitergehen. Wirwollen: Öffentliches Geld muss für öffentliche Leistungen ausgegebenwerden. Damit meinen wir zum Beispiel: Betriebe, die mehr tun für dieArtenvielfalt, die also die Biodiversität schützen oder die dieGewässer besonders reinhalten oder die ihre Ställe so umbauen, dassTiere besser gehalten werden - die sollen Geld bekommen. Man sollkein Geld dafür bekommen, einfach sich nur an bestehende Gesetze zuhalten. Es gibt jetzt - im Sommer wurden Vorschläge von derEU-Kommission vorgelegt, wie die EU-Agrarpolitik aussehen soll. Unddie Agrarministerkonferenz wird sich dazu jetzt verhalten. Wirfordern ganz klar: Keine Kürzungen in der sogenannten zweiten Säule.Das ist eine Säule, wo viele der Dinge, die ich gerade genannt habe,gefördert werden. Wir wollen ganz klar: Nutzt das neue Instrument derÖko-Regelungen. Das ist ein Instrument, mit dem viele spezifischeZiele in Biodiversität, Umwelt und Klima gefördert werden können.Nutzt diese EU-Agrarreform für mehr Ökologie, für mehr Gerechtigkeit,für mehr Soziales.Abmoderationsvorschlag: Wir danken Ihnen für das Gespräch, HerrRehmer. Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell