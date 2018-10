BUND fordert vom Bundesrat: Tierhaltung und Artenschutz stärken, statt Abschuss von Wölfen zu vereinfachen

Berlin (ots) - Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND) fordert den Bundesrat auf, bei seinen Beratungen über denUmgang mit Wölfen die Stärkung der Weidetierhalter in den Mittelpunktzu stellen. Auf Initiative der Länder Niedersachsen, Brandenburg undSachsen debattiert die Länderkammer heute über eine bundesweiteAngleichung des Wolfmanagements."Die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland stellt dieWeidetierhaltung ohne Zweifel vor große Herausforderungen", sagtHubert Weiger, Vorsitzender des BUND. "Wir rufen den Bundesrat auf,den Abschuss von Wölfen als einzigen Lösungsweg zurückzuweisen undendlich die wirklichen Herausforderungen bundesweit anzugehen:Vorbeugender Schutz von Herden etwa durch Schutzzäune musskostendeckend gefördert werden und Schäden durch verletzte odergetötete Weidetiere durch große Beutegreifer müssen ausreichend undzeitnah ausgeglichen werden. Die Koexistenz von Wolf undWeidewirtschaft ist machbar, wenn der politische Rahmen stimmt."Extensive Beweidung sei die natur- und tierschutzgerechteste Form derLandnutzung. Ihre Leistungen für Natur und Landschaft seienunersetzlich. Doch die Betriebe stehen vor großen wirtschaftlichenProblemen, mit denen sie die Politik nicht alleine lassen dürfe. "Manschafft keine Zukunftsperspektiven für Schäfer und Rinderhalter, wennman den Wolf zum ,Vater aller Probleme' hochstilisiert und seineneuropäischen Schutzstatus aufweicht", so Weiger weiter.Das Bundesnaturschutzgesetz erlaubt schon heute den Abschusseinzelner Wölfe, die eine Gefahr für Menschen sind oder sehrerhebliche Schäden anrichten. Der BUND fordert von den Bundesländernein klares Signal, dass Abschüsse kein Ersatz für Herdenschutz sind,sondern stets das letzte Mittel, das fachlichen Kriterien gerechtwerden muss. Weiterhin unterstützt der BUND alle Vorschläge derLänder, die der Weidewirtschaft helfen: "Solange es keine privateVorsorge durch Riss-Versicherungen gibt, muss der Staat denHerdenschutz und die Schäden zu hundert Prozent übernehmen", sagtWeiger. "Es ist notwendig, dass Bund und Länder den Schutz vonWeidetieren und Entschädigungen im Falle von Tierrissen genauso inden Verhandlungen zur Zukunft der EU-Agrarpolitik thematisieren wiedie bessere Unterstützung der Weidetierhaltung insgesamt. Hier istdie Anpassung besserer finanzieller Rahmenbedingungen und dasSchaffen einheitlicher Regeln längst überfällig."Gleichzeitig gibt es bereits jetzt Möglichkeiten für dieBundesländer, den Herdenschutz zu verbessern. Beispiele seien hierder Einsatz von Herdenschutzhunden sowie die systematischeBerücksichtigung des Herdenschutzes in der Ausbildung vonNutztierhaltern, so Weiger. Und weiter: "Wir appellieren an dieLänder, die eigenen Hausaufgaben zu erledigen anstatt vereinfachtenAbschuss von Wölfen zu fordern."Mehr Informationen des BUND zum Wolf finden Sie unter:https://www.bund.net/tiere-pflanzen/tiere/saeugetiere/wolf/Pressekontakt:Magnus Wessel, BUND-Naturschutzexperte, Mobil: 0160-93721830, E-Mail:magnus.wessel@bund.net, bzw. Katrin Matthes, BUND-Pressereferentin,Tel.: 030-27586-531, E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell