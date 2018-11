BUND: Statt Eier auszusortieren brauchen wir ein generelles Umdenken

Berlin (ots) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hatheute gemeinsam mit der REWE-Group ein Verfahren zurGeschlechtsbestimmung im Ei vorgestellt. Dies kommentierte KatrinWenz, Agrarexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland(BUND):"Ich bin skeptisch. Ziel der sogenannten In-Ovo-Bestimmung ist,die Eier der männlichen Küken noch vor dem Schlüpfen auszusortieren.Das ist keine Lösung im Sinne einer verantwortungsvollen Tierzucht,denn Hennen müssen auch weiterhin Höchstleistung erbringen. Der BUNDfordert hier ein grundsätzliches Umdenken.Momentan ist es so, dass Hühner entweder zum Eierlegen oder fürdie Mast gezüchtet werden. Die männlichen Küken aus der Zuchtliniefür die Eierproduktion sind in dieser Systematik überflüssig, da sie- auch wenn sie gemästet werden - kaum Fleisch ansetzen können.Aus Sicht des BUND ist es im Sinne der Tiere sinnvoll, dieGeflügelwirtschaft auf Zweinutzungslinien umzustellen. MitZweinutzungshühnern sind Rassen gemeint, die sowohl zur Eier- alsauch zur Fleischproduktion geeignet sind. Das bedeutet, dass diemännlichen Küken nicht geschreddert oder ihre Eier aussortiert,sondern dass sie aufgezogen werden und ihr Fleisch vermarktet werdenkann.Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Zweinutzungshühnerentspannter in Gruppen leben. So müsste der Schnabel nicht, wiebislang oft üblich, gekürzt werden. Auch sind diese Hühner generellgesünder und benötigen weniger Medikamente - so könnte beispielsweisebei der Antibiotikagabe eingespart werden.Dieser Weg muss konsequenter als bisher gegangen werden und bedarfdringend öffentlicher Gelder. Hierzu muss die BundesregierungForschungs-, Beratungs- und Umbaufördermittel bereitstellen."Weitere Informationen finden Sie unter: http://ots.de/KGrqsbPressekontakt:Katrin Wenz, BUND-Agrarexpertin, Tel.: 030-27586-549, E-Mail:katrin.wenz@bund.net, bzw. Katrin Matthes, BUND-Pressereferentin,Tel.: 030-27586-531; E-Mail: presse@bund.net, www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell